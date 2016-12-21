Сильвестр Сталлоне отклонил предложение Дональда Трампа

Об этом сам популярный голливудский актер, режиссер и продюсер рассказал в интервью изданию People.





"Я невероятно польщен возможностью быть причастным к Национальному фонду искусств. Но полагаю, что принесу куда больше пользы, привлекая внимание общественности к возвращающимся из зон военных действий военнослужащим, в попытках добиться для них хороших рабочих мест и хорошего заработка, которых наши ветераны несомненно заслуживают", - говорится в заявлении Сталлоне.





Отметим, что он в течение многих лет сотрудничает с различными ветеранскими организациями. Так, в 2015 году он продал около полутора тысяч артефактов, имеющих отношение к кинематографу, чтобы собрать три миллиона долларов, которые затем были направлены на лечение побывавших в боях американских военнослужащих.





Напомним также, что ранее в одном из интервью Сталлоне утверждал, что с уважением относится к Дональду Трампу, так как "такие люди - настоящие столпы общества", но он не уверен в том, что "им можно доверить управление миром".





Национальный фонд искусств США - федеральное агентство, отвечающее за поддержку культурных программ, как частных, так и государственных.



