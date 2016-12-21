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21 декабря 16, 12:48
Сильвестр Сталлоне отклонил предложение Дональда Трампа
Сильвестр Сталлоне
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Сильвестр Сталлоне отклонил предложение нового президента США Дональда Трампа возглавить Национальный фонд искусств.
Об этом сам популярный голливудский актер, режиссер и продюсер рассказал в интервью изданию People.

"Я невероятно польщен возможностью быть причастным к Национальному фонду искусств. Но полагаю, что принесу куда больше пользы, привлекая внимание общественности к возвращающимся из зон военных действий военнослужащим, в попытках добиться для них хороших рабочих мест и хорошего заработка, которых наши ветераны несомненно заслуживают", - говорится в заявлении Сталлоне.

Отметим, что он в течение многих лет сотрудничает с различными ветеранскими организациями. Так, в 2015 году он продал около полутора тысяч артефактов, имеющих отношение к кинематографу, чтобы собрать три миллиона долларов, которые затем были направлены на лечение побывавших в боях американских военнослужащих.

Напомним также, что ранее в одном из интервью Сталлоне утверждал, что с уважением относится к Дональду Трампу, так как "такие люди - настоящие столпы общества", но он не уверен в том, что "им можно доверить управление миром".

Национальный фонд искусств США - федеральное агентство, отвечающее за поддержку культурных программ, как частных, так и государственных.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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