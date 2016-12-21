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21 декабря 16, 12:49
Морган Фриман озвучил Джарвиса для Марка Цукерберга
Морган Фриман
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Марк Цукерберг отверг предложение Роберта Дауни мл. озвучить искусственный интеллект, похожий на систему J.A.R.V.I.S., из фильма "Железный человек", которому основатель социальной сети Facebook доверит управление своим поместьем.
Как свидетельствует видеоролик, опубликованный самим Цукербергом, вместо голоса исполнителя роли Тони Старка он предпочел голос Моргана Фримана, который ранее неоднократно озвучивал различные документальные и научно-популярные кинопроекты. Условия соглашения между Цукербергом и Фриманом не разглашаются.

Напомним, что глава Facebook анонсировал разработку системы интеллектуального управления домом в начале 2016 года, предложив пользователям Сети подумать о том, чьим голосом должен говорить электронный дворецкий.

Роберт Дауни мл. откликнулся на призыв и заявил о готовности выполнить эту работу при условии, что гонорар за нее будет перечислен актеру Полу Бэттани, который озвучивал Джарвиса в серии фильмов студии Marvel о Железном человеке. А тот в свою очередь должен будет пожертвовать всю сумму той благотворительной организации, которую выберет Бенедикт Камбербэтч.

Вполне возможно, Марк Цукерберг предпочел не связываться со столь сложной схемой, предложив работу Фриману.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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