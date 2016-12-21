Морган Фриман озвучил Джарвиса для Марка Цукерберга

Как свидетельствует видеоролик, опубликованный самим Цукербергом, вместо голоса исполнителя роли Тони Старка он предпочел голос Моргана Фримана, который ранее неоднократно озвучивал различные документальные и научно-популярные кинопроекты. Условия соглашения между Цукербергом и Фриманом не разглашаются.





Напомним, что глава Facebook анонсировал разработку системы интеллектуального управления домом в начале 2016 года, предложив пользователям Сети подумать о том, чьим голосом должен говорить электронный дворецкий.





Роберт Дауни мл. откликнулся на призыв и заявил о готовности выполнить эту работу при условии, что гонорар за нее будет перечислен актеру Полу Бэттани, который озвучивал Джарвиса в серии фильмов студии Marvel о Железном человеке. А тот в свою очередь должен будет пожертвовать всю сумму той благотворительной организации, которую выберет Бенедикт Камбербэтч.





Вполне возможно, Марк Цукерберг предпочел не связываться со столь сложной схемой, предложив работу Фриману.







