Мартин Скорсезе снимет очередной фильм с Леонардо ДиКаприо

Мартин Скорсезе подтвердил в интервью изданию Consequence of Sound, что его следующим режиссерским проектом станет экранизация романа Эрика Ларсона "Дьявол в белом городе", рассказывающего историю первого серийного убийцы США. Главную роль в картине сыграет Леонардо ДиКаприо, с которым Скорсезе сотрудничал неоднократно в прошлом.





"Они хотят, чтобы я приступил к работе уже в январе 2017 года. Посмотрим, что из этого получится, так как история там и правда очень интересная", - прокомментировал он.





Отметим, что роман был опубликован в 2003 году и стал бестселлером. Его автор рассказывает историю доктора Генри Холмса, который в 1893 году во время проведения Всемирной выставки в Чикаго зверски убил по разным данным от 27 до 200 человек. Практически все преступления были совершены им в принадлежавшем ему отеле, который позже был назван в прессе "Замком смерти".





Благодаря своему медицинскому образованию, он мастерски избавлялся от трупов, продавая скелеты своих жертв медицинским вузам. Холмс был случайно арестован в Техасе в 1894 году за кражу лошади. При обыске в его доме, и стал известен истинный масштаб злодеяний. Генри Холмс был первым в истории США серийным убийцей, деятельность которого подробно расследована и запротоколирована.





Напомним, что впервые Леонардо ДиКаприо проявлял интерес к экранизации этого романа еще в 2010 году.







