Джеймс Франко присоединился к «Чужому: Завет»

Неутомимый актер присоединился к трио из «Прометея» (Майкл Фассбендер, Нуми Рапас и Гай Пирс) и новичкам культовой франшизы во главе с Кэтрин Уотерсон.





Космолет «Завет» отправляется в новую миссию по колонизации на далекую планету в неизведанную часть галактики. В пункте прибытия команда обнаруживает совершенно райские условия, но вскоре выясняют, что за идиллическим фасадом скрывается мрачный и опасный мир. Единственный его обитатель — андроид Дэвид (Фассбендер), «выживший» после трагической экспедиции «Прометея».





Франко отошел образ командира экипажа и мужа главной героини в исполнении Уотерсон — новой «Эллен Рипли» по фамилии Дэниэлс.





Вместе с Уотерсон, Франко и упомянутыми выше участниками «Прометея» в «Завете» сыграют: Билли Крудап, Демиан Бишир, Эми Саймец и давний друг Франко комик Дэнни МакБрайд.





Ридли Скотт задумал привести сюжет, начатый им в «Прометее» к событиям самого первого «Чужого» 1979 года. На это, по его словам, у него уйдет три картины, первой из которых станет «Чужой: Завет».





Студия Fox планировала выпустить фильм 4 августа следующего года, но недавно перенесла релиз на 19 мая 2017-го.



