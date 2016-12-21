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21 декабря 16, 13:42
Джеймс Франко присоединился к «Чужому: Завет»
Джеймс Франко
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В актерском ансамбле нового фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет» неожиданно обнаружился вездесущий Джеймс Франко.
Неутомимый актер присоединился к трио из «Прометея» (Майкл Фассбендер, Нуми Рапас и Гай Пирс) и новичкам культовой франшизы во главе с Кэтрин Уотерсон. 

Космолет «Завет» отправляется в новую миссию по колонизации на далекую планету в неизведанную часть галактики. В пункте прибытия команда обнаруживает совершенно райские условия, но вскоре выясняют, что за идиллическим фасадом скрывается мрачный и опасный мир. Единственный его обитатель — андроид Дэвид (Фассбендер), «выживший» после трагической экспедиции «Прометея». 

Франко отошел образ командира экипажа и мужа главной героини в исполнении Уотерсон — новой «Эллен Рипли» по фамилии Дэниэлс. 

Вместе с Уотерсон, Франко и упомянутыми выше участниками «Прометея» в «Завете» сыграют: Билли Крудап, Демиан Бишир, Эми Саймец и давний друг Франко комик Дэнни МакБрайд. 

Ридли Скотт задумал привести сюжет, начатый им в «Прометее» к событиям самого первого «Чужого» 1979 года. На это, по его словам, у него уйдет три картины, первой из которых станет «Чужой: Завет». 

Студия Fox планировала выпустить фильм 4 августа следующего года, но недавно перенесла релиз на 19 мая 2017-го. 

Источник: http://www.kinomania.ru/
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