Тео Джеймс не хочет сниматься в новых фильмах "Дивергента"

Об этом несколько месяцев назад говорили представители компании.





Но сегодня перед поклонниками этой серии фантастических фильмов повстал новый вопрос: а будет ли вообще конец? Дело в том, что Lionsgate столкнулись с проблемой – к исполнению своей роли не хочет возвращаться исполнитель одной из главных ролей Тео Джеймс.





"Я думаю, это странно, что мы никак не можем закончить историю,— сказал он в новом интервью.— Думаю, для вовлеченных в нее актеров все развивается только в рамках этих фильмов, но не их будущего в целом". Отметим, что в заявлении 32-летнего Тео сквозной ноткой проходит его невостребованность, на которую, очевидно, он рассчитывал, когда подписывался на съемки.





Кстати, того же мнения Джеймс придерживает в контексте фильма "Другой мир", где он сыграл вместе с Кейт Бекинсейл (в двух лентах — "Другой мир: Пробуждение" (2012) и "Другой мир: Войны крови" (2016).





"Мне кажется, сюжетная линия Дэвида (персонаж актера.— Прим.ред.) полностью реализована,— считает Тео.— Пришло время другим героям взять штурвал на себя, в основном Брэдли Джеймсу, который станет следующим лидером".



