Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.43
RUB
0.43
EUR
27.32
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.46
USD
27.11
RUB
0.44
Кино
Новости кино
21 декабря 16, 15:15
Тео Джеймс не хочет сниматься в новых фильмах "Дивергента"
Тео Джеймс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Франшиза "Дивергент" по решению киностудии Lionsgate, которая занималась производством фильмов, завершится премьерой не на большом экране, а телевизионной.
Об этом несколько месяцев назад говорили представители компании.

Но сегодня перед поклонниками этой серии фантастических фильмов повстал новый вопрос: а будет ли вообще конец? Дело в том, что Lionsgate столкнулись с проблемой – к исполнению своей роли не хочет возвращаться исполнитель одной из главных ролей Тео Джеймс.

"Я думаю, это странно, что мы никак не можем закончить историю,— сказал он в новом интервью.— Думаю, для вовлеченных в нее актеров все развивается только в рамках этих фильмов, но не их будущего в целом". Отметим, что в заявлении 32-летнего Тео сквозной ноткой проходит его невостребованность, на которую, очевидно, он рассчитывал, когда подписывался на съемки.

Кстати, того же мнения Джеймс придерживает в контексте фильма "Другой мир", где он сыграл вместе с Кейт Бекинсейл (в двух лентах — "Другой мир: Пробуждение" (2012) и "Другой мир: Войны крови" (2016).

"Мне кажется, сюжетная линия Дэвида (персонаж актера.— Прим.ред.) полностью реализована,— считает Тео.— Пришло время другим героям взять штурвал на себя, в основном Брэдли Джеймсу, который станет следующим лидером".

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Производство фильма "Миссия невыполнима 6" остановлено
Amazon продлил сериал "Босх" на четвертый сезон
FX расскажет об убийстве Джанни Версаче
Paramount оштрафована из-за "Трансформеров 4"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Обзор фильмов, стартующих в прокате 22 декабря
noimageДэниэл Крэйг отложил разговоры о "бондиане" на год
noimageДженнифер Лоуренс хочет сыграть в "Стражах Галактики"
noimageМайкл Фассбендер уходит из кино
noimage"Игра престолов": фото со съемок 7 сезона
Лента новостей
Загрузка...