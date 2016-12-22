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Новости кино
21 декабря 16, 15:17
Николь Кидман на премьере фильма "Лев" (ФОТО)
Николь Кидман
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Актриса Николь Кидман прибыла в родную страну, чтобы представить новую работу - фильм "Лев", который, уже номинирован на "Золотой глобус".
Картину снял австралийский режиссер Гарт Дэвис, который рассказал на киноэкране драматическую историю о мальчике из трущоб - в детстве главный герой нашел свой новый дом в Австралии, а спустя 25 лет познакомился с родной матерью. Впервые "Лев" был показан на кинофестивале в Торонто, а сейчас съемочная группа представляет его в разных странах.

49-летняя Николь Кидман на красной дорожке сиднейского кинотеатра появилась в голубом платье из коллекции весна-лето 2017 британского бренда Erdem. Оно идеально подчеркнуло красоту актрисы и придало праздничной торжественности ее образу.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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