Николь Кидман на премьере фильма "Лев" (ФОТО)

Картину снял австралийский режиссер Гарт Дэвис, который рассказал на киноэкране драматическую историю о мальчике из трущоб - в детстве главный герой нашел свой новый дом в Австралии, а спустя 25 лет познакомился с родной матерью. Впервые "Лев" был показан на кинофестивале в Торонто, а сейчас съемочная группа представляет его в разных странах.





49-летняя Николь Кидман на красной дорожке сиднейского кинотеатра появилась в голубом платье из коллекции весна-лето 2017 британского бренда Erdem. Оно идеально подчеркнуло красоту актрисы и придало праздничной торжественности ее образу.



























