Фильм "Пробуждение" разочаровал критиков

В какой-то момент рейтинг фильма на крупнейшем аггрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes упал до невероятно низкой отметки в 20%, а сейчас держится на уровне в 33%. Рейтинг подсчитан на основе 27 рецензий от профессиональных кинокритиков.





Вот что думают о "Пассажирах" - за роль в которых Дженнифер Лоуренс, кстати, получила почти рекордный гонорар в размере 20 миллионов долларов – профессиональные издания:





Variety:

""Пробуждение" - история одиночества в космосе, драма об этических парадоксах, история любви с двумя самыми сексуальными актерами планеты, фантастический экшн – и, в то же время, не слишком хорошее кино".





IndieWire:

""Титаник" в космосе? Нет, но определенно катастрофа".





Time Out:

"Основывается на одном из самых интригующих сценариев в стиле "А что бы вы сделали на их месте" - и заводит его в никуда".





Screen International:

"Наполовину космическая мелодрама, наполовину космический триллер, "Пробуждение" - беспорядочная и неубедительная смесь, которая пытается выехать за счет обаяния Дженнифер Лоуренс и Криса Прэтта".



