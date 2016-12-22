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21 декабря 16, 15:26
Фильм "Пробуждение" разочаровал критиков
Пробуждение
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"Пробуждение" с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс появятся на экранах кинотеатров только 29 декабря, однако кинокритики фильм уже успели посмотреть — и остались недовольны.
В какой-то момент рейтинг фильма на крупнейшем аггрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes упал до невероятно низкой отметки в 20%, а сейчас держится на уровне в 33%. Рейтинг подсчитан на основе 27 рецензий от профессиональных кинокритиков.

Вот что думают о "Пассажирах" - за роль в которых Дженнифер Лоуренс, кстати, получила почти рекордный гонорар в размере 20 миллионов долларов – профессиональные издания:

Variety:
""Пробуждение" - история одиночества в космосе, драма об этических парадоксах, история любви с двумя самыми сексуальными актерами планеты, фантастический экшн – и, в то же время, не слишком хорошее кино".

IndieWire:
""Титаник" в космосе? Нет, но определенно катастрофа".

Time Out:
"Основывается на одном из самых интригующих сценариев в стиле "А что бы вы сделали на их месте" - и заводит его в никуда".

Screen International:
"Наполовину космическая мелодрама, наполовину космический триллер, "Пробуждение" - беспорядочная и неубедительная смесь, которая пытается выехать за счет обаяния Дженнифер Лоуренс и Криса Прэтта".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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