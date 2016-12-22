Телеканал HBO анонсирвоал марафон "Игры престолов"

В преддверии новогодних праздников он организует телемарафон, в процессе которого зрители смогут посмотреть все сезоны телешоу подряд. Соответствующий анонс был опубликован на официальной странице "Игры престолов" в социальной сети Twitter.





Телемарафон стартует 26 декабря 2016 года. HBO планирует показывать по одному сезону в день. Завершится акция 31 декабря 2016 года.





Отметим, что "Игра престолов" - один из самых востребованных телевизионных проектов последних лет. В декабре 2016 года он в пятый раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых популярных сериалов. "Игра престолов" также вошла в десятку самых популярных поисковых запросов 2016 года в Google.





Шестой сезон сериала претендует на самые престижные профессиональные премии в наградном сезоне 2016-2017 годов, в том числе "Золотой глобус 2017", награду Американской Гильдии актеров и другие.Сериал уже был отмечен премией Critics’ Choice Awards 2017 в главной категории "лучший драматический сериал".





Традиционно "Игра престолов" возглавляет рейтинги самых популярных телепроектов у видеопиратов.







