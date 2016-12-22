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22 декабря 16, 11:48
Скончался актер Вячеслав Шалевич
Вячеслав Шалевич
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В Москве на 83-м году жизни скончался популярный советский и российский актер Вячеслав Шалевич.
В конце ноября 2016 года ему стало плохо прямо на сцене театра имени Вахтангова, где они служил всю жизнь, но от госпитализации артист отказался. Чуть позже близкие все же обратились за помощью к медикам, но, вероятно, было уже поздно.

Вячеслав Шалевич родился в Москве в 1934 году. В 1958 году он окончил театральное училище имени Щукина и был принят в театр Вахтангова. В этом же году началась и успешная кинокарьера артиста. Он снимался в таких известных картинах, как "Три тополя на Плющихе", "Шестое июля", телевизионном сериале "Семнадцать мгновений весны", детективе "Лекарство против страха", "Мастер и Маргарита" и многих других. В последние годы жизни в основном принимал участие в различных сериалах.

Вячеслав Шалевич удостоен множества государственных и профессиональных наград. В 1971 году получил звание Заслуженный артист РСФСР, а 1979 году стал Народным артистом РСФСР. В этом же году окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе.

В 2004 году награжден Орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени.







Источник: http://www.kinonews.ru/
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