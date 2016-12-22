Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.54
USD
26.43
RUB
0.43
EUR
27.32
USD
26.18
RUB
0.43
EUR
28.46
USD
27.11
RUB
0.44
Кино
Новости кино
22 декабря 16, 11:52
Китай обогнал по числу кинозалов Северную Америку
Китайский кинорынок
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Китайский кинорынок официально стал самым большим в мире.
Отныне в Китае насчитывается 40917 кинозалов, то есть почти на 200 залов больше, чем в Северной Америке, сохранявшей до этого момента лидирующие позиции.

В течение 2016 года в Китае ежедневно открывались около 25 новых кинозалов, 85 процентов из них были оборудованы современными стереоскопическими проекционными системами и передовыми звуковыми комплексами.

Однако бурный рост кассовых сборов в китайском прокате в 2016 году существенно замедлился. Так, если годом ранее бокс-оффис увеличился на 48 процентов, то текущем году лишь на 4,6 процента. Тем не менее, это не помешало установлению некоторых абсолютных рекордов. В частности, фантастический фильм "Русалка" местного производства стал первым кинопроектом в истории китайского проката, которому удалось заработать на родине более 500 миллионов долларов.

В общей сложности фильмы, выходившие в китайский прокат в 2016 году, заработают около 6.5 миллиарда долларов. По этому показателю Китай все еще значительно уступает своему основному конкуренту - североамериканскому кинорынку.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
"Охотников за привидениями" не выпустят в китайский прокат
В кинотеатрах Украины покажут итальянскую комедию
Обзор кинопремьер стартующих в прокате с 11 августа
Обзор новых кинофильмов, стартующих в прокате с 25 августа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Обзор фильмов, стартующих в прокате 22 декабря
noimageДэниэл Крэйг отложил разговоры о "бондиане" на год
noimageДженнифер Лоуренс хочет сыграть в "Стражах Галактики"
noimageМайкл Фассбендер уходит из кино
noimage"Игра престолов": фото со съемок 7 сезона
Лента новостей
Загрузка...