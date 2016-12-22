Китай обогнал по числу кинозалов Северную Америку

Отныне в Китае насчитывается 40917 кинозалов, то есть почти на 200 залов больше, чем в Северной Америке, сохранявшей до этого момента лидирующие позиции.





В течение 2016 года в Китае ежедневно открывались около 25 новых кинозалов, 85 процентов из них были оборудованы современными стереоскопическими проекционными системами и передовыми звуковыми комплексами.





Однако бурный рост кассовых сборов в китайском прокате в 2016 году существенно замедлился. Так, если годом ранее бокс-оффис увеличился на 48 процентов, то текущем году лишь на 4,6 процента. Тем не менее, это не помешало установлению некоторых абсолютных рекордов. В частности, фантастический фильм "Русалка" местного производства стал первым кинопроектом в истории китайского проката, которому удалось заработать на родине более 500 миллионов долларов.





В общей сложности фильмы, выходившие в китайский прокат в 2016 году, заработают около 6.5 миллиарда долларов. По этому показателю Китай все еще значительно уступает своему основному конкуренту - североамериканскому кинорынку.







