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22 декабря 16, 11:57
Энн-Маргрет получила роль в сериале "Мистер Мерседес"
Энн-Маргрет
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Обладательница пяти премий "Золотой глобус" Энн-Маргрет ("Томми") получила роль в предстоящей драме "Мистер Мерседес", основанной на одноименном романе Стивена Кинга.
В десятисерийной драме по сценарию Дэвида Э. Келли безумный убийца Бреди Хартсфилд (Гарри Тредэвэй) дразнит ушедшего в отставку детектива Билла Ходжеса (Брендан Глисон), забрасывая его письмами и электронными посланиями жуткого содержания, и вынуждает бывшего копа заняться частным и потенциально опасным расследованием пока не произошло следующее преступление.

Энн-Маргрет сыграет Иду Сильвер, соседку детектива Ходжеса. Ида колкая, откровенная, корыстная, устрашающая и уязвимая, и ничто не ускользнет от ее внимания. В актерском составе также числится Келли Линч ("Волшебный город").

Дэвид Э. Келли исполнит обязанности шоураннера сериала, производством которого занимается Sonar Entertainment. Джек Бендер ("Остаться в живых") назначен постановщиком драмы. Премьера "Мистера Мерседеса" состоится в 2018 году на DirecTV и AT&T U-verse.

Сериал был заказан к производству в мае текущего года с Глисоном и Антоном Ельчиным в главных ролях. После трагической гибели Ельчина роль "убийцы-мерседеса" в октябре перешла к Тредэвэю ("Ужасы по дешевке").

Источник: http://www.kinonews.ru/
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