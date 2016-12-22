Энн-Маргрет получила роль в сериале "Мистер Мерседес"

В десятисерийной драме по сценарию Дэвида Э. Келли безумный убийца Бреди Хартсфилд (Гарри Тредэвэй) дразнит ушедшего в отставку детектива Билла Ходжеса (Брендан Глисон), забрасывая его письмами и электронными посланиями жуткого содержания, и вынуждает бывшего копа заняться частным и потенциально опасным расследованием пока не произошло следующее преступление.





Энн-Маргрет сыграет Иду Сильвер, соседку детектива Ходжеса. Ида колкая, откровенная, корыстная, устрашающая и уязвимая, и ничто не ускользнет от ее внимания. В актерском составе также числится Келли Линч ("Волшебный город").





Дэвид Э. Келли исполнит обязанности шоураннера сериала, производством которого занимается Sonar Entertainment. Джек Бендер ("Остаться в живых") назначен постановщиком драмы. Премьера "Мистера Мерседеса" состоится в 2018 году на DirecTV и AT&T U-verse.





Сериал был заказан к производству в мае текущего года с Глисоном и Антоном Ельчиным в главных ролях. После трагической гибели Ельчина роль "убийцы-мерседеса" в октябре перешла к Тредэвэю ("Ужасы по дешевке").



