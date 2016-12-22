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22 декабря 16, 12:00
Названы главные герои третьей части "Мстителей"
Мстители 3
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Ресурс MOVIE CASTING CALL пишущий о подборе актеров для крупных голливудских проектов, обнародовало состав супергероев фильма "Мстители 3", который будет представлен зрителям в 2018 году.
"Номинант на премию BAFTA Крис Хемсворт в роли Тора, номинант на премию "Оскар" Джош Бролин в роли Таноса, лауреат премии Saturn Award Крис Прэтт в роли Звездного Лорда, номинант на премию Teen Choice Awards Себастиан Стэн в роли Баки, четырехкратная номинантка на "Золотой глобус" Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы, номинант на премию "Оскар" Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа, обладательница премии "Оскар" Бри Ларсон в роли Капитана Марвел, обладательница премии ALMA Award Зои Солдана в роли Гаморы, обладательница премии Empire Award Карен Гиллан в роли Небулы, двукратный номинант на премию "Оскар" Джереми Реннер в роли Соколиного глаза, двукратный номинант на премию Saturn Award Крис Эванс в роли Капитана Америки, номинант на премию BAFTA Элизабет Олсен в роли Алой ведьмы, четырехкратный номинант на премию "Оскар" Брэдли Купер в роли Ракетного енота, номнант на премию Гильдии киноактеров Вин Дизель в роли Грута, номнант на премию Гильдии киноактеров Пол Радд в роли Человека-муравья, номинант на премию British Independent Film Awards Бенедикт Вонг в роли Вонга, обладатель премии Action on Film Award Дэйв Батиста в роли Дракса-разрушителя, номинант на премию BAFTA Пол Беттани в роли Вижена, лауреат премии International Film Festival Чэдвик Боузман в роли Черной Пантеры, трехкратный номинант на премию "Оскар" Марк Руффало в роли Халка и двукратный номинант на премию "Оскар" Роберт Дауни мл. в роли Железного человека".

Фильм выйдет в прокат в мае 2018 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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