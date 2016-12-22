Майкл Фассбендер уходит из кино

В случае с Майклом Фассбендером можно говорить о втором. Актер признался, что за последние несколько лет попросту "выдохся" и теперь ему необходимо время на восстановление сил и энергии.





"Это было насыщенное время, — признался Фассендер в интервью изданию TimeOut. — У меня был зверский аппетит к ролям и куча энергии, и я хватался за все как маньяк. Но сейчас я собираюсь паузу. Эти пять лет я был настоящим трудоголиком, перебегая от фильма к фильму".





Слова Майкла не лишены смысла. За последние несколько лет актер успел сыграть в нескольких частях франшизы "Люди Икс", байопике Стива Джобса, экранизации игры "Кредо убийцы" и многих других фильмах.





Но, как считает Фассбендер, до своей звездной роли он еще не добрался. Когда он сыграет персонажа, который вознесет его на Олимп, Майкл задумается о том, чтобы вовсе уйти из профессии: "Я не говорю, что это обязательно произойдет, но часть меня думает, что ты должен играть, пока ты лучший. К этому ведет определенная дорога, а потом происходит спад".



