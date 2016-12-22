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22 декабря 16, 16:45
Майкл Фассбендер уходит из кино
Майкл Фассбендер
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Активная профессиональная деятельность кому-то приносит удовольствие и радость, а кого-то выматывает и утомляет.
В случае с Майклом Фассбендером можно говорить о втором. Актер признался, что за последние несколько лет попросту "выдохся" и теперь ему необходимо время на восстановление сил и энергии.

"Это было насыщенное время, — признался Фассендер в интервью изданию TimeOut. — У меня был зверский аппетит к ролям и куча энергии, и я хватался за все как маньяк. Но сейчас я собираюсь паузу. Эти пять лет я был настоящим трудоголиком, перебегая от фильма к фильму".

Слова Майкла не лишены смысла. За последние несколько лет актер успел сыграть в нескольких частях франшизы "Люди Икс", байопике Стива Джобса, экранизации игры "Кредо убийцы" и многих других фильмах.

Но, как считает Фассбендер, до своей звездной роли он еще не добрался. Когда он сыграет персонажа, который вознесет его на Олимп, Майкл задумается о том, чтобы вовсе уйти из профессии: "Я не говорю, что это обязательно произойдет, но часть меня думает, что ты должен играть, пока ты лучший. К этому ведет определенная дорога, а потом происходит спад".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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