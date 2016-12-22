Дженнифер Лоуренс хочет сыграть в "Стражах Галактики"

Ранее Лоуренс уже заявляла о своем нежелании возвращаться к образу Мистик - мутанта, способного перевоплощаться в других персонажей. Однако в недавнем интервью MTV актриса допустила, что может сыграть синекожую мутантку в другой франшизе, а именно - в "Стражах Галактики", где ее партнер по "Пассажирам" Крис Прэтт исполняет ведущую роль.





"Я бы очень хотела получить там камео-эпизод. Наверное, я скорее выберу "Стражей Галактики", чем новый фильм о Людях Икс! Исполнять роль Мистик в фильмах вселенной Людей Икс я не буду, но вот в "Стражах" я бы точно её сыграла. Интересно, возможно ли это провернуть?", – говорит Лоуренс.



