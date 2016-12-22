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22 декабря 16, 16:57
Дэниэл Крэйг отложил разговоры о "бондиане" на год
Дэниэл Крэйг
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Спекуляции на тему "бондианы" продолжаются.
На сей раз западные СМИ сообщают о том, что съемки 25-го фильма могут быть перенесены на год, из-за того, что актер, который, как ожидается должен вернуться в эту историю, отказывает говорить на эту тему. Речь идет, конечно же, о Дэниэле Крэйге.

Представители компании MGM начали паниковать по этому поводу, поскольку новый фильм о подвигах агента 007 планировалось презентовать зрителям в 2018 году. Теперь же дата неизвестна.

Инсайдеры говорят, что детали сделки с Крэйгом они еще не обсуждали, но сам Дэниэл запретил говорить с ним на эту тему в ближайший год.

Источник: http://kinoafisha.ua/


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