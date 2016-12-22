Обзор фильмов, стартующих в прокате 22 декабря

На этой неделе в кинопрокате стартует три премьеры, которые будут доступны к просмотру с 22 декабря.





Мультфильм "Ваяна". Отважная мечтательница Ваяна, дочь вождя племени на острове в Тихом океане, отправляется в опасное морское путешествие в поисках сказочного острова. Компанию ей составит забавный полубог Мауи, вместе им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными морскими чудовищами и разрушить древнее заклятие.





Комедия "Плохой Санта 2". В канун Рождества "Плохой Санта" возвращается. Вилли Соук - пьяница, бабник и вор-уголовник, и его сообщник Маркус, недавно вышедший из тюрьмы, снова берутся за новое дело. На этот раз парочка мерзавцев планирует испортить чикагский благотворительный вечер прямо в сочельник. Вилли вновь надевает костюм Санта Клауса и все бы пошло по плану, если бы на горизонте не появились 21-летний Турман и безжалостная мамаша Вилли.





Комедия "Слуга народа 2". Президент Голобородько задумал многоходовую интригу, чтобы наконец-то побороть олигархов и коррупцию. Его цель - натравить их друг на друга, развалить коалицию и договориться с каждым по отдельности.





Приятных вам киносеансов!





