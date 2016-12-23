Критики разгромили "Закон ночи" Бена Аффлека

На момент написания данной заметки его рейтинг на сайте крупнейшего агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes составлял всего 28 процентов.





"Закон ночи" - это сплошные упущенные возможности. И все, на что способна эта совершенно беззубая картина, Это паразитировать на режиссерской карьере Бена Аффлека. Худшая из его работ", - написал автор издания The Playlist Родриго Перес.





"Без сомнения, приступая к работе над "Законом ночи", Бен Аффлек хотел как лучше и стремился добавить разнообразие нашему чрезмерно однотипному пейзажу. С сожалением вынужден констатировать, что все это закисло в высокомерии в самом плохом смысле слова", - вторит ему Мэтт Приг из издания Metro.





"Такое впечатление, что видишь призрак хорошего фильма. Вроде все компоненты на месте, но когда видишь все это или пытаешься осмыслить после сеанса, понимаешь, что в том или ином месте явно чего-то не хватало", - утверждает автор Variety Оуэн Клайберман.





"Самая очевидная дыра в этом триллере - это сам Аффлек, который играет крутого парня с четкими представлениями о том, что хорошо, что плохо, с флегматичностью, которая заслоняет собой все и напрочь исключает какую-либо многозначительность", - написал рецензент The Hollywood Reporter Дэвид Руни.





Напомним, что фильм "Закон ночи", основанный на одноименном бестселлере, выходит в прокат 12 января 2017 года.



