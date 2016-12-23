Джордж Лукас снова отреставрировал «Новую надежду»

Инсайдерской информацией поделился режиссер свежего блокбастера киновселенной «Изгой-Один. Звездные войны: Истории» Гарет Эдвардс.





Эдвард говорит, что узнал об этом в первый день своего пребывания в офисе Lucasfilm. Об этом ему сообщил Джон Нолл из Industrial Light and Magic, отвечавший за спецэффекты «Изгоя-Один». Причем не о планах Лукас, а уже как о свершившимся факте.





Новость порождает несколько далеко не праздных вопросов. Будет ли новый кинотеатральный релиз? Добавил ли Лукас, известный своим перфекционизмом и душевной привязанностью к своем детищу, новые сцены и спецэффекты? Когда мы, в конце концов, это увидим?





В следующем году «Новой надежде» исполняется 40 лет. Не исключено, что студия 20th Century Fox (сделка с Disney не коснулась прав на дистрибьюцию оригинальной трилогии) решит отпраздновать эту круглую дату релизом обновленного фильма. Это может быть очередной кинотеатральный прокат либо же релиз сразу на домашнем видео.





Напомним, что 20-летний юбилей рождения франшизы Лукас отметил в 1997 году выпуском отреставрированной в цифре оригинальной трилогии. На вышедшем в 2004 году DVD-издании трилогию еще раз подвергли цифровому восстановлению и корректировке.





В случае, если «Новая надежда» доберется в следующем году до кинотеатров, этот релиз может стать дополнительным подогревом перед премьерой восьмого эпизода «Звездных войн», над которым сейчас работает Райан Джонсон. Disney ставит премьеру фильма на декабрь 2017-го.





За первые семь дней проката «Изгой-Один» заработал в мире $388,13 млн. На американский прокат приходится $205,23 млн. Сборы премьерного уикенда оказались вторыми по величине в истории декабрьского проката США.



