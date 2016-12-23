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23 декабря 16, 11:20
Джоан Роулинг работает над новой книгой
Джоан Роулинг
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Автор книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг готовится выпустит новую книгу.
Известная во всём мире писательница Джоан Роулинг, которая создала ряд историй и Гарри Поттере, заинтриговала своих поклонников. Она сообщила о том, что работает над новой книгой.

Британская писательница Джоан Роулинг в своём Twitter ответила на вопрос собирается ли она писать новую книгу. Джоан сказала, что уже работает над новой книгой.

Я сейчас работаю над ней
написала Джоан Роулинг.

К сожалению, писательница пока не делится никакими подробностями относительной новой работы. Неизвестно ни название, ни тема новой книги Роулинг.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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