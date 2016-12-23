Джоан Роулинг работает над новой книгой

Известная во всём мире писательница Джоан Роулинг, которая создала ряд историй и Гарри Поттере, заинтриговала своих поклонников. Она сообщила о том, что работает над новой книгой.





Британская писательница Джоан Роулинг в своём Twitter ответила на вопрос собирается ли она писать новую книгу. Джоан сказала, что уже работает над новой книгой.





Я сейчас работаю над ней

написала Джоан Роулинг.





К сожалению, писательница пока не делится никакими подробностями относительной новой работы. Неизвестно ни название, ни тема новой книги Роулинг.



