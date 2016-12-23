Майкл Фассбендер претнедовал на роль в "Звездных войнах"

Популярный голливудский актер сам рассказал об этом в одном из последних интервью. И только занятость в других проектах помешала ему принять участие в создании этой картины.





"Да, мы общались по этому поводу. Обсуждали. Но я был чрезвычайно занят в то лето, когда предполагалось начать съемки", - посетовал он. Фассбендер не уточнил, какого именно персонажа предлагали ему сыграть создатели седьмого эпизода "Звездных войн".





Отметим, что в 2014 году были слухи о том, что одним из претендентов на роль Кайло Рена может стать Майкл Фассбендер, но тогда они так и не были подтверждены. Вполне вероятно именно об этих переговорах и рассказал актер. Напомним также, что в итоге роль Рена сыграл Адам Драйвер.





Седьмой эпизод "Звездных войн" был выпущен в прокат в декабре 2015 года и стал одним из самых кассовых кинопроектов в истории кинематографа. При производственном бюджете в 245 миллионов долларов картина заработала в мировом прокате более двух миллиардов долларов долларов.





В декабре 2016 года зрителям был представлен первый спин-офф знаменитой космической саги.



