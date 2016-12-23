Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.45
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
27.51
USD
26.32
RUB
0.43
EUR
28.41
USD
27.05
RUB
0.44
Кино
Новости кино
23 декабря 16, 14:08
Майкл Фассбендер претнедовал на роль в "Звездных войнах"
Майкл Фассбендер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Майкл Фассбендер был одним и претендентов на ключевую роль в фильме "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы".
Популярный голливудский актер сам рассказал об этом в одном из последних интервью. И только занятость в других проектах помешала ему принять участие в создании этой картины.

"Да, мы общались по этому поводу. Обсуждали. Но я был чрезвычайно занят в то лето, когда предполагалось начать съемки", - посетовал он. Фассбендер не уточнил, какого именно персонажа предлагали ему сыграть создатели седьмого эпизода "Звездных войн".

Отметим, что в 2014 году были слухи о том, что одним из претендентов на роль Кайло Рена может стать Майкл Фассбендер, но тогда они так и не были подтверждены. Вполне вероятно именно об этих переговорах и рассказал актер. Напомним также, что в итоге роль Рена сыграл Адам Драйвер.

Седьмой эпизод "Звездных войн" был выпущен в прокат в декабре 2015 года и стал одним из самых кассовых кинопроектов в истории кинематографа. При производственном бюджете в 245 миллионов долларов картина заработала в мировом прокате более двух миллиардов долларов долларов.

В декабре 2016 года зрителям был представлен первый спин-офф знаменитой космической саги.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
«Звездные войны» против смерти кинопленки
Эмилия Кларк сыграет в фильме о Хане Соло
В январе решится судьба "Звездных войн"
Майкл Фассбендер рассказал об отличиях двух андроидов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эмма Стоун о дискриминации женщин в Голливуде
noimageПродюсер "Бэтмена против Супермена" о своем отстранении
noimageДжоан Роулинг работает над новой книгой
noimageДжордж Лукас снова отреставрировал «Новую надежду»
noimageМартин Скорсезе пожаловался на состояние современного кино
Лента новостей
Загрузка...