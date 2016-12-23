Продюсер "Бэтмена против Супермена" о своем отстранении

Ему не подошел слишком напряженный график перелетов.





"Студия назначила меня продюсером всех проектов DC, а в общей сложности их было анонсировано восемь. Когда мы составили графики, мы посмотрели друг на друга и сказали: "Это очень амбициозно, но мы не приняли во внимание, что что-то может пойти не так". Мы тогда еще не решили, где именно будут сниматься вес эти фильмы.

Для меня было тяжело перемещаться между Торонто, Лондоном и Италией, и стало ясно, что я просто не смогу выполнять продюсерские функции", - сказал он.





Чарльз Ровен также подтвердил высказывавшиеся ранее предположения о том, что следующие после "Бэтмена против Супермена" фильмы на основе комиксов DC, в первую очередь "Лига справедливости", будут существенно "веселее". "Мы изначально делали очень серьезный, впечатляющий проект о Бэтмене и Супермене. А теперь колокол прозвенел и общий тон фильма будет куда легче", - добавил он.





Напомним, что об отстранении Ровена от разработки перспективных картины по мотивам комиксов стало известно в мае 2016 года, после того как "Бэтмен против Супермена" не заработал ту сумму, на которую рассчитывало руководство Warner Bros.







