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23 декабря 16, 14:15
Продюсер "Бэтмена против Супермена" о своем отстранении
Продюсер Чарльз Ровен
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Продюсер Чарльз Ровен, который, начиная с 2005 года, курировал создание всех фильмов студии Warner Bros. по мотивам комиксов DC, объяснил свое внезапное отстранение после выхода в прокат картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".
Ему не подошел слишком напряженный график перелетов.

"Студия назначила меня продюсером всех проектов DC, а в общей сложности их было анонсировано восемь. Когда мы составили графики, мы посмотрели друг на друга и сказали: "Это очень амбициозно, но мы не приняли во внимание, что что-то может пойти не так". Мы тогда еще не решили, где именно будут сниматься вес эти фильмы.
Для меня было тяжело перемещаться между Торонто, Лондоном и Италией, и стало ясно, что я просто не смогу выполнять продюсерские функции", - сказал он.

Чарльз Ровен также подтвердил высказывавшиеся ранее предположения о том, что следующие после "Бэтмена против Супермена" фильмы на основе комиксов DC, в первую очередь "Лига справедливости", будут существенно "веселее". "Мы изначально делали очень серьезный, впечатляющий проект о Бэтмене и Супермене. А теперь колокол прозвенел и общий тон фильма будет куда легче", - добавил он.

Напомним, что об отстранении Ровена от разработки перспективных картины по мотивам комиксов стало известно в мае 2016 года, после того как "Бэтмен против Супермена" не заработал ту сумму, на которую рассчитывало руководство Warner Bros.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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