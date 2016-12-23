Эмма Стоун о дискриминации женщин в Голливуде

Среди тех, кто решил поднять непростую тему, теперь и 28-летняя Эмма Стоун. В своем интервью изданию Rolling Stone звезда фильма "Ла-Ла Ленд" рассказала, с какими трудностями ей довелось столкнуться, строя карьеру.





В беседе с журналистами Эмма рассказала, с какими формами дискриминации ей пришлось встретиться. Актриса призналась, что были случаи, когда мужчины говорили ей, что она мешает процессу работы над фильмом, а однажды придуманную Стоун шутку просто отдали ее партнеру-мужчине:





Был случай, когда я сымпровизировала и все смеялись над моей шуткой, которую потом просто отдали моему коллеге мужского пола. Просто забрали придуманную мной шутку.





Стоун также подчеркнула, что порой ее мнение на съемочной площадке просто не учитывалось, так что ей приходилось держать его при себе:





Бывало, я говорила, что какая-то шутка не сработает. Но меня уговаривали ее произнести, уверяя, что, если она не будет смешной, ее вырежут из фильма. В итоге шутку не вырезали, и она действительно была несмешной.





В своем интервью Эмма затронула и другие темы. Актриса, например, рассказала, что долгое время страдала от тревожного расстройства, которое было особенно сильно выражено в детстве.





Когда мне было семь лет, мне казалось, что наш дом подожгли. Я буквально чувствовала это. Это была не галлюцинация, но я чувствовала, что не могу дышать и мир рушится. Тревога была постоянной и были вот такие вот вспышки, — рассказала Стоун.





Напомним, что уже 12 января 2017 года в российский прокат выходит музыкальный фильм "Ла-Ла Ленд" (La La Land), в котором Эмма Стоун исполнила главную женскую роль.



