Лекс Лютор появится в "Лиге спрведливости"

Напомним, что зрители могли познакомиться с Лютором в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а Ипполиту им только предстоит увидеть в картине "Чудо-женщина" летом 2017 года. Сколь велики будут партии этих персонажей в "Лиге справедливости", пока не уточняется. Релиз фильма запланирован на ноябрь 2017 года. По утверждению продюсера Чарльза Ровена, картина не будет столь же мрачной, как "Бэтмен против Супермена", так как ее создатели прислушались к мнению критиков.





В "Лиге справедливости" также будут сниматься Джаред Лето, Галь Гадот, Генри Кавилл, Эмбер Херд, Бен Аффлек, Джейсон Момоа, Эми Адамс, Эзра Миллер, Джереми Айронс и другие актеры. На момент написания данной заметки сюжет фильма не уточнялся.





Отметим, что изначально проект "Лига справедливости" должен быть стать дилогией, но затем появилась информация о том, что студия Warner Bros. отказалась от такой схемы.







