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26 декабря 16, 13:49
"Изгой" возглавил рождественский прокат в Северной Америке
Изгой-один: Звездные войны. Истории
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Фильм "Изгой-один: Звездные войны. Истории" удержал лидерство в домашнем прокате.
Его кассовые сборы с 21 по 26 декабря 2016 года составили около 120 миллионов долларов. Таким образом, американские сборы картины превысили 320 миллионов долларов. Если же считать сборы за традиционный уик-энд, то они составили около 70 миллионов долларов. Более точные данные в том числе и сведения о заработках проекта в международном прокате появятся не ранее вечера понедельника.

На втором месте оказался дебютант - анимационный фильм "Зверопой", заработавший за три дня 33 миллиона долларов, а с 21-го по 26-е декабря 71,5 миллиона долларов.

Далее с большим отставанием финишировали фантастический фильм "Пассажиры", заработавший за первые три дня в домашнем прокате лишь 13,5 миллиона долларов, и комедия под названием "Почему он?", стартовавшая с результатом 10,3 миллиона долларов.

Стоит также отметить крайне слабый старт экранизации видеоигры "Кредо убийцы", которая заработала за первые три дня проката в Северной Америке лишь 9 миллионов долларов, что не позволило ей подняться выше четвертого места в общем зачете.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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