«Очень плохие мамочки» уйдут в отрыв на Рождество

Комедия переезжает из проката летнего в не менее перспективный ноябрьский слот 2017 года.





Трио героинь, изможденных тяготами материнских обязанностей, устроят новый отрыв — в этот раз на Рождество. Снятие стресса усложнится приездом их матерей.





Команда, обеспечившая первому фильму феноменальные для своего 20-миллионного бюджета сборы — $179,36 млн, сохранена. У руля проекта остается тандем Джона Лукаса и Скотта Мура, который напишет и снимет продолжение. Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан продолжат играть главные роли.





Сейчас продюсеры определяются с актрисами на роль мамочек героинь. Релиз фильма — 3 ноября 2017 года.



