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26 декабря 16, 13:54
«Очень плохие мамочки» уйдут в отрыв на Рождество
Очень плохие мамочки
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Внезапный маленький летний хит «Очень плохие мамочки» получил сиквел «Рождество очень плохих мамочек» (A Bad Moms Christmas).
Комедия переезжает из проката летнего в не менее перспективный ноябрьский слот 2017 года. 

Трио героинь, изможденных тяготами материнских обязанностей, устроят новый отрыв — в этот раз на Рождество. Снятие стресса усложнится приездом их матерей. 

Команда, обеспечившая первому фильму феноменальные для своего 20-миллионного бюджета сборы — $179,36 млн, сохранена. У руля проекта остается тандем Джона Лукаса и Скотта Мура, который напишет и снимет продолжение. Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан продолжат играть главные роли. 

Сейчас продюсеры определяются с актрисами на роль мамочек героинь. Релиз фильма — 3 ноября 2017 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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