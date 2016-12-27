Пьер Нинэ о съемках в фильме "Одиссея"

О съемках Vogue.ua рассказал актер Пьер Нинэ, сыгравший сына Кусто Филиппа.





"Одиссея" для французского кино стал вызовом. Режиссер Жером Салль задумал этот проект больше десяти лет назад, и за эти годы было несколько претендентов на роль Кусто - от Эдриена Броди до Ромена Дюри. Амбициозность ленты не только в том, что это портрет великого человека, но и в размахе - это чуть ли не самый дорогой французский фильм. "Одиссею" снимали в Антарктике, Марокко, Австралии, при погружении актеры пользовались только старыми аквалангами 1950-х годов, чтобы соответствовать эпохе, когда Кусто совершил главные открытия, а актеру Ламберу Вильсону, который играет главную роль, пришлось похудеть на 15 кг и научиться дышать под водой по технике Кусто. У фильма вообще отличный кастинг. Помимо Вильсона, звезды "Матрицы" и постоянного ведущего Каннского кинофестиваля, в картине задействованы Одри Тоту, которая играет отважную жену Кусто Симону, и молодой французский актер Пьер Нинэ, которого зрители хорошо помнят по недавнему фильму "Ив Сен-Лоран" Жалиля Леспьера.





Пьер Нинэ признается, что подготовка заняла много месяцев и стала полным погружением в жизнь героя. "Я встречался с людьми, с которыми Филипп проводил много времени, с ветеранами "Калипсо", с членами "Общества Кусто"" - говорит актер. - Они рассказывали о полном отсутствии у него ощущения опасности. Филипп был довольно замкнутым и жестким, думаю, общаться с ним было непросто. Встретился также с его вдовой, Жанной, которая щедро поделилась письмами, которыми они обменивались во время путешествий команды. В них Филипп очень подробно пишет о том, что происходило на корабле, о своих конфликтах с отцом… Еще я встретился с его детьми: дочерью и сыном. Сын никогда не видел отца, потому что родился уже после трагической гибели Филиппа".





Обаятельный, уверенный в себе Филипп Кусто, который трагически погиб в 39 лет из-за крушения лодки в море - один из самых важных героев фильма. Известно, что Кусто-старший был сложным человеком и с сыном у него были натянутые отношениям, но при этом Филипп сыграл важную роль в жизни отца - например, был оператором в самых важных экспедициях Кусто, а также именно с его подачи он стал защитником океанов. "Кусто часто жертвовал интересами своей семьи и заставлял своих близких страдать", - делится Нинэ. - Сын Жака Кусто, Филипп – человек, о котором почти никто не знает. Он оказался в тени истории, но именно Филипп привнес в жизнь Кусто идею экологии, идею о том, что ради спасения планеты нужно изменить свое поведение".





"Бунтарь, хиппи, герой" - так называет своего персонажа Пьер Нинэ и не скрывает, что счастлив играть такого харизматичного героя. Нинэ 27 лет, и наряду с Луи Гареллем он - главная надежда французского кино. За плечами Нинэ пять лет работы в звездном парижском театре "Камеди Франсез", в труппу которого он был принят в 21 год, производство собственных сериалов и несколько номинаций на премию "Сезар", а также съемки у знаменитого режиссера Франсуа Озона ("Франц").





Нинэ говорит, что на съемках отбросил все страхи - и даже снимался в сценах погружения с акулами без дублера. "Я настоял на том, чтобы сняться в этом эпизоде самому. Акулы привлекали меня с детства и не хотелось упускать такой шанс. К тому же, Филипп всегда шел навстречу опасности, и особенно любил акул. Погружение вместе с акулами – незабываемый опыт! Да, поначалу было страшно, но, как ни странно, потом приходит умиротворение – причем довольно быстро. Оказывается, акулы не опасны для человека, они не имеют никакого желания тебя съесть – это вообще не их рацион. Если есть нормальный инструктор, и ты ведешь себя правильно, все проходит хорошо".





А вот самым сложным, по рассказам съемочной группы, были съемки в Антарктике. "Это первый фильм, который снимался в Антарктике, и поездка туда стала для группы серьезным испытанием", - говорит Нинэ. - Мы попали в бурю, причем на том же месте, где в свое время попал в бурю корабль Кусто. Нас накрыл сильнейший шторм: скорость ветра превышала 170 км в час. Мы лавировали между айсбергами более 17 часов. Было очень нелегко, но опасность сплотила команду: когда ветер утих, мы включили музыку и устроили танцы на палубе среди айсбергов".



