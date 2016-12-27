Гоша Куценко завершает актёрскую карьеру

По мнению Куценко, актёрская работа слишком выматывает и губит людей, так что Гоша изменит вектор своей деятельности и будет сам создавать фильмы. Об этом артист рассказал на премьере нового новогоднего фильма Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", состоявшейся на днях в Санкт-Петербурге.





"В чем трудности актерской профессии… Мне в следующем году будет 50 лет, и я бы с удовольствием завязал с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей. Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством" — заявил Гоша, чей послужной список насчитывает свыше ста фильмов.





Напомним, что ранее Куценко признался в интервью, что является трудоголиком, а без работы попросту спивается.



