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26 декабря 16, 14:44
Гоша Куценко завершает актёрскую карьеру
Гоша Куценко
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Неприятные новости сообщил популярный российский актёр театра и кино Гоша Куценко накануне своего пятидесятилетия – артист заявил о решении завершить актёрскую карьеру и полностью и кардинально изменить свою жизнь.
По мнению Куценко, актёрская работа слишком выматывает и губит людей, так что Гоша изменит вектор своей деятельности и будет сам создавать фильмы. Об этом артист рассказал на премьере нового новогоднего фильма Тимура Бекмамбетова "Ёлки-5", состоявшейся на днях в Санкт-Петербурге.

"В чем трудности актерской профессии… Мне в следующем году будет 50 лет, и я бы с удовольствием завязал с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей. Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством" — заявил Гоша, чей послужной список насчитывает свыше ста фильмов.

Напомним, что ранее Куценко признался в интервью, что является трудоголиком, а без работы попросту спивается.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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