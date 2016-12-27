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26 декабря 16, 14:46
Роберт Де Ниро станет юнцом
Роберт Де Ниро
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Мартин Скорсезе приступает к съемкам нового криминального боевика под названием "Ирландец".
К исполнению главных ролей фильммэйкер привлек своих хороших друзей и больших профессионалов своего дела – Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачина. Кстати, в отличие от первых двух, Пачино еще ни разу не доводилось работать со Скорсезе.
"Ирландец" будет создан на основе книги Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома", где рассказывается о реально существовавшем персонаже – киллере по имени Фрэнк "Ирландец" Ширан.

Он был одним из немногих неитальянцев, ставших полноправными членами мафии. Вернувшись с фронтов Второй мировой войны, Фрэнк Ширан связался с криминальным миром. Он стал работать на мафиозный клан, возглавляемый Расселом Буфалино. Всего на счету Ирландца было более 25 трупов, в том числе причастность к убийству Кеннеди. К слову, "красить дома" на сленге мафии означала "убивать".

Главная роль в фильме доверена Де Ниро. Несмотря на достаточно большой возраст актера, ему предстоит показать своего персонажа как молодым, так и в зрелом возрасте. Для этого режиссер Скорсезе намерен прибегнуть к цифровой обработке изображения. А вот от тяжелого грима и протезирования создатель решил отказаться, так как сейчас и технологии способны справиться с тем, чтобы изобразить старение или омоложение.

На данный момент известно, что бюджет фильма будет равен около 100 миллиона долларов.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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