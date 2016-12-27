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26 декабря 16, 15:21
"Секс в большом городе" возвращается
Секс в большом городе
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Слухи о том, что стартовали съемки продолжения полюбившегося миллионам сериала "Секс в большом городе", появляются в сети регулярно.
Однако в этот раз новость подтвердила сама Ким Кэтролл, которая сыграла в сериале сексуальную Саманту Джонс.

Так, в своем Twitter актриса сообщила, что продюсеры намерены снять спин-офф о ее героине.

"Я очень польщена и взволнована. Дождаться не могу, когда вернусь к любимому делу – вас всех смешить. Скрестите пальцы!" – написала Ким.

Позже в блоге актрисы появился видеоролик, где она дарит всем воздушные поцелуи, а надпись на видео гласит: "Вновь Саманта Джонс!"

Напомним, последний сезон популярного сериала вышел в 2004 году. После поклонники увидели две полнометражные ленты.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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