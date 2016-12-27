"Секс в большом городе" возвращается

Однако в этот раз новость подтвердила сама Ким Кэтролл, которая сыграла в сериале сексуальную Саманту Джонс.





Так, в своем Twitter актриса сообщила, что продюсеры намерены снять спин-офф о ее героине.





"Я очень польщена и взволнована. Дождаться не могу, когда вернусь к любимому делу – вас всех смешить. Скрестите пальцы!" – написала Ким.





Позже в блоге актрисы появился видеоролик, где она дарит всем воздушные поцелуи, а надпись на видео гласит: "Вновь Саманта Джонс!"





Напомним, последний сезон популярного сериала вышел в 2004 году. После поклонники увидели две полнометражные ленты.



















