Кассовые сборы "Изгоя" превысили 500 миллионов долларов

На достижение этого результата картине потребовалось всего 10 дней. За пределами Северной Америки больше всего картина заработала в Великобритании и Германии - 21 и 12 миллионов долларов, соответственно. Чуть более 10 миллионов долларов она собрала в Австралии. В России сборы первого спин-оффа "Звездных войн" оказались не столь впечатляющими - чуть более пяти с половиной миллионов долларов.





Отметим, что до Нового года у "Изгоя" нет сравнимых конкурентов в мировом прокате, поэтому, вероятнее всего, его доминирование продолжится. Потенциальные соперники - фантастический фильм "Пассажиры" и экранизация видеоигры "Кредо убийцы" были разгромлены критиками и продемонстрировали очень слабые старты в домашнем прокате. Последний даже не сумел пробиться в тройку лидеров по итогам премьерных выходных.





Напомним также, что "Изгою" еще только предстоит стартовать на важном для всех голливудских кинопроектов китайском кинорынке. Там он будет представлен с 6 января 2017 года. Ожидается, что совокупные сборы фильма после завершения проката составят около одного миллиарда долларов.







