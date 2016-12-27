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27 декабря 16, 11:00
Кассовые сборы "Изгоя" превысили 500 миллионов долларов
Изгой-один: Звездные войны. Истории
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Мировые кассовые сборы фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" превысили 550 миллионов долларов.
На достижение этого результата картине потребовалось всего 10 дней. За пределами Северной Америки больше всего картина заработала в Великобритании и Германии - 21 и 12 миллионов долларов, соответственно. Чуть более 10 миллионов долларов она собрала в Австралии. В России сборы первого спин-оффа "Звездных войн" оказались не столь впечатляющими - чуть более пяти с половиной миллионов долларов.

Отметим, что до Нового года у "Изгоя" нет сравнимых конкурентов в мировом прокате, поэтому, вероятнее всего, его доминирование продолжится. Потенциальные соперники - фантастический фильм "Пассажиры" и экранизация видеоигры "Кредо убийцы" были разгромлены критиками и продемонстрировали очень слабые старты в домашнем прокате. Последний даже не сумел пробиться в тройку лидеров по итогам премьерных выходных.

Напомним также, что "Изгою" еще только предстоит стартовать на важном для всех голливудских кинопроектов китайском кинорынке. Там он будет представлен с 6 января 2017 года. Ожидается, что совокупные сборы фильма после завершения проката составят около одного миллиарда долларов.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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