Самые ожидаемые фильмы 2017 года. Часть 1

Трудно представить, какие усилия в наступающем году предстоит приложить голливудским студиям, чтобы хотя бы бросить вызов гегемонии Walt Disney, обновившей в 2016 году целый список абсолютных рекордов, и не позволившей ни одному кинопроекту конкурентов даже приблизиться к заветной отметке в миллиард долларов.





Итак, самые ожидаемые фильмы 2017 года..





Стартовавший в Северной Америке еще в 2016 году фильм "Кредо убийцы", снятый по мотивам серии популярных игр, "докатится" до российского проката только в начале января. Уже очевидно, что особых откровений от него ждать не приходится, но оценить одну из последних масштабных экранизаций видеоигр после прошлогодней катастрофы "Варкрафта" все же придется.





"Три икса: Мировое господство" - фильмы с участием Вина Дизеля давно уже оформились в самостоятельный жанр, и сейчас почти невозможно отличить их друг от друга. Но, как это не парадоксально, это им нисколько не мешает зарабатывать совершенно космические суммы. При всей абсурдности сюжета и фантастичности трюков очередное возвращение Ксандера Кейджа обойдется зрителям в несколько сотен миллионов долларов, а возможно, и более. Главный фильм января, несомненно. В прокате с 19 января.





"Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее" и "Джон Уик 2" выходят в один день - 9 февраля и, в теории, их аудитории не должны пересекаться. Однако в целом зрители, вероятнее всего, отдадут предпочтение первому и третьему, так как эротические фантазии Анастейши Стил порядком себя дискредитировали годом ранее.





"Обитель зла 6: последняя глава" - спасибо, что последняя. В прокате с 16 февраля.





"Защитники" - наш ответ всяким заграничным Людям Икс и прочим Мстителям. Послужной список режиссера и представленные ранее ролики к фильму не позволяют рассчитывать на удобоваримую историю, но во всяком случае это очень любопытный проект хотя бы с точки зрения оценки общего состояния российской киноиндустрии и ее способности производить современное кино хотя бы на китайском уровне. В прокате с 23 февраля.





"Логан" - попытка перенаправить франшизу "Люди Икс" в новое русло с рейтингом R, ну и заодно и покончить с ней, во всяком случае, в той версии, которую когда-то предложил зрителям Брайан Сингер. Прогнозы делать пока рано, но те материалы, которые уже были продемонстрированы вызвали неоднозначную реакцию фанатов. Ничего по-настоящему впечатляющего. А для таких экспериментов это очень и очень тревожный знак. Узнаем 2 марта.





"Кинг Конг: Остров черепа" - отменные спецэффекты наверняка гарантированы, но вот смогут ли создатели фильма представить какое-то разумное объяснение беспрецедентным размерам Конга и необходимости его последующей схватки с Годзиллой, - большой вопрос. Чрезвычайно важный проект для студии Warner Bros, которая постарается с его помощью восстановить утраченные в 2016 году позиции. В российских кинотеатрах с 9 марта .





"Красавица и чудовище" - очередная игровая версия диснеевской классики . Без всякого ревизионизма, просто и буквально с песнями и плясками. Смущает исполнительница главной роли Эмма Уотсон, слишком асексуальная для роли Белль. Особых рекордов от фильма ждать не приходится, но трейлеры установили ряд рекордов, и будет очень странно, если "Красавица и чудовище" не финиширует с гроссмейстерскими 500 миллионами долларов. С 16 марта в прокате.





"Живое" - фантастический фильм, который может похвастаться фантастическим актерскими составом, но не более того. Очередная Космическая кобра, показанная в роликах, настраивает, скорее, на ироничный лад, но картина все же может стать той самой "темной лошадкой". Ждем результата 23 марта.





"Призрак в доспехах" - если этот фильм и выстрелит в прокате, то исключительно благодаря исполнительнице главной роли Скарлетт Йоханссон, так как иные элементы проекта не настраивают на оптимистичный лад. Но посмотреть на почти обнаженную Скарлетт явно захотят по обе стороны океана. А в Японии, где актриса пользуется сногсшибательной популярностью, тем более. В прокате с 30 марта.





"Салют-7. История одного подвига" - картина интересна прежде всего как экскурс в историю отечественной космонавтики, в которой было достаточно по-настоящему героических эпизодов. Очень хочется надеяться, что создатели предложат грамотную драматургию и не будут пытаться клонировать какой-нибудь бред, вроде "Гравитации". 6 апреля во всех российских кинотеатрах.





"Время первых" - еще один "космический" проект отечественной киноиндустрии. Выходит аккурат в День космонавтики. Евгений Миронов и Константин Хабенский выйдут открытый космос, чтобы напомнить "дорогим россиянам" о том, что когда-то весь мир следил за успехами Страны Советов в космосе.





"Форсаж 8" - не будет преувеличением сказать, что это самый ожидаемый и, вероятно, кассовый фильм весны 2017 года. Каким образом это удается Дизелю и ко, совершенно непостижимо. Часть съемок проходила на Кубе, так что впечатляющие гонки на фоне уникальных локаций и классических автомобилей, не сохранившихся в таком количестве ни в одной другой стране мира гарантированы. 13 апреля в прокате, если не произойдет чего-то непредвиденного.





"Стражи Галактики 2" - этот фильм студии Marvel открывает летний сезон и, скорее всего, с кассовых рекордов. Предсказать финальные сборы картины пока весьма сложно, но то, что речь идет о миллиардере, возможно, первом в 2017 году, сомнений нет. В прокате с 4 мая.





"Спасатели Малибу" - полнометражная версия популярного телесериала. Судя по первым трейлерам, весьма удачный коктейль из юмора, героики и Дуэйна Джонсона. Ну, и девчонки выдающихся физических данных в купальниках на залитых солнцем пляжах. Что еще нужно для поднятия... настроения. С 11 мая во всех кинотеатрах.





"Меч короля Артура" - скорее всего, первая крупная неудача студии Warner Bros. в 2017 году. Невнятный сюжет, столь же невнятный видеоряд, который был продемонстрирован в трейлерах. Ну, и убийственное для проектов такого рода соседство в мировом прокате. Только не очень впечатляющий по нынешним меркам бюджет проекта может спасти его от полного провала. Тоже с 11 мая.





"Чужой: Завет" - последняя попытка Ридли Скотта реабилитироваться после кошмара "Прометея" и последняя попытка студии FOX доказать, что франшиза "Чужой" вообще достойна продолжения. Ради этого фильма было отменено производство прямого продолжения "Чужих", что отягощает его дополнительным грузом ответственности. Скрестим пальцы с 19 мая.





"Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" - дайте нам МОРЕ, парусники и морские баталии. Оставьте себе сухопутного Джека Воробья, каким он предстал перед зрителями в четвертой части. Еще хотим Уилла Тернера и Элизабет Свон. Остальное на ваше усмотрение. И будет вам миллиард долларов. С 25 мая в кино.





ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...







