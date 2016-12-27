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27 декабря 16, 13:17
"Игра престолов" возглавила список самых скачиваемых шоу
Игра престолов
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"Игра престолов" пятый год подряд стала самым популярным среди интернет-пиратов сериалом.
Фэнтезийная драма канала HBO удерживает первенство с 2012 года. Второе место, как и в прошлом году, заняла зомби-драма канала AMC "Ходячие мертвецы", а третья позиция в высокой конкурентной борьбе досталась футуристическому шоу Джонатана Нолана "Мир дикого запада" (HBO).

Количество незаконных скачиваний каждого эпизода "Игры престолов" сравнимо с прошлогодними показателями – серией после ее выхода на HBO делились 350 тысяч человек в различных файлообменных сетях.

Остальные места в десятке самых популярных у видеопиратов шоу в 2016 году распределились следующим образом. Супергероические проекты канала The CW "Флэш" и "Стрела" по сравнению с прошлым годом поменялись местами и теперь находятся на четвертой и пятой позиции соответственно. "Теория большого взрыва" CBS, располагавшаяся в 2015 году на третьем месте, в 2016 опустилась до шестого. Историческая драма канала History "Викинги" второй год подряд уверенно занимает седьмое место. Новый телекомикс Fox "Люцифер" попал на восьмую позицию. "Форс-мажоры" (USA) сделали рывок и перешли с десятого на девятое место, оставив десятую позицию автомобильному телешоу "The Grand Tour" потокового сервиса Amazon.

С рейтингом наиболее популярных сериалов по мнению пользователей сайта "Новости Кино" можно ознакомиться в разделе "Топ 100 сериалов".

Источник: http://www.kinonews.ru/

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