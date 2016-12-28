Студия Lucasfilm подготовила 4K-версии "Звездных войн"

Во всяком случае, об этом свидетельствует интервью режиссера картины "Изгой-один: Звездные войны. Истории" Гарета Эдвардса, в котором он рассказал о существовании 4К-версии.





"Однажды мы были в офисе Lucasfilm в Сан-Франциско, и наш супервайзер сказал, что у них есть отреставрированная и оцифрованная в 4К "Новая надежда". Работу над ней только что завершили. Он предложил нам задержаться и посмотреть ее. Конечно, я согласился. Итак, был я, наш сценарист, множество наших иллюстраторов. Мы уселись с записными книжками в руках, чтобы делать пометки во время просмотра. Сразу скажу, что я смотрел до этого "Новую надежду", наверное, сотни раз. Зазвучали фанфары FOX, пошли знакомые всем титры, началась музыка. А потом мы очнулись, когда фильм уже завершился, посмотрели друг на друга и поняли, что ни один из нас не сделал ни одной пометки. Невозможно смотреть это и пытаться заниматься чем-то еще. С этим фильмом любая аналитика вторична. Он просто превращает тебя в ребенка", - сказал Эдвардс.





Он не уточнил, планирует ли студия Lucasfilm, принадлежащая ныне компании Walt Disney, выпускать 4К-версию в прокат.







