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28 декабря 16, 13:50
Студия Lucasfilm подготовила 4K-версии "Звездных войн"
Звездные войны
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Студия Lucasfilm, вероятнее всего, готовит очередной подарок всем поклонникам оригинальной трилогии "Звездные войны".
Во всяком случае, об этом свидетельствует интервью режиссера картины "Изгой-один: Звездные войны. Истории" Гарета Эдвардса, в котором он рассказал о существовании 4К-версии.

"Однажды мы были в офисе Lucasfilm в Сан-Франциско, и наш супервайзер сказал, что у них есть отреставрированная и оцифрованная в 4К "Новая надежда". Работу над ней только что завершили. Он предложил нам задержаться и посмотреть ее. Конечно, я согласился. Итак, был я, наш сценарист, множество наших иллюстраторов. Мы уселись с записными книжками в руках, чтобы делать пометки во время просмотра. Сразу скажу, что я смотрел до этого "Новую надежду", наверное, сотни раз. Зазвучали фанфары FOX, пошли знакомые всем титры, началась музыка. А потом мы очнулись, когда фильм уже завершился, посмотрели друг на друга и поняли, что ни один из нас не сделал ни одной пометки. Невозможно смотреть это и пытаться заниматься чем-то еще. С этим фильмом любая аналитика вторична. Он просто превращает тебя в ребенка", - сказал Эдвардс.

Он не уточнил, планирует ли студия Lucasfilm, принадлежащая ныне компании Walt Disney, выпускать 4К-версию в прокат.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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