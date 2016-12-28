Скончалась Кэрри Фишер

Причиной смерти стал сердечный приступ, случившийся у Кэрри Фишер на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Находившиеся среди пассажиров медицинские работники пытались оказать актрисе первую помощь, а после приземления она была срочно доставлена в одну из клиник города и подключена к аппаратам поддерживающим жизнь. Но все усилия врачей оказались тщетными.





Напомним, что незадолго до своей смерти Кэрри Фишер написала автобиографию под названием "Дневники принцессы", в которых рассказала о некоторых ранее неизвестных историях из своей жизни, в частности, о романе с партнером по "Звездным войнам" Харрисоном Фордом.





Последний раз она появлялась на экране в фильме "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы", в котором вновь сыграла Лею Органу. Фишер должна была принять участие и в следующих эпизодах знаменитой саги. Какие изменения будут внесены в их сюжеты в связи с кончиной актрисы, на момент написания данной заметки не было известно.



