Кэрри Фишер успела завершить съемки в "Звездных войнах 8"

Смерть актрисы не повлияет на содержание этой кинокартины.





Что касается девятого и иных эпизодов "Звездных войн", то в студии считают пока преждевременным обсуждать возможные изменения в их сюжетах.





Напомним, что Кэрри Фишер скончалась во вторник, 27 декабря 2016 года. Причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у актрисы во время перелета из Лондона, где она принимала участие в мероприятиях, приуроченных к выходу ее автобиографии под названием "Дневники принцессы", в Лос-Анджелес.





Очевидцы утверждали, что актриса потеряла сознание за 15 минут до посадки, и все усилия находившихся среди пассажиров медиков привести ее в чувство, не увенчались успехом. Несколько дней Фишер находилась в одной из клиник, в которой была подключена к аппаратам жизнеобеспечения, а врачи продолжали бороться за ее жизнь. Благоприятных прогнозов никто не делал, но и иные сценарии не озвучивались.





"Звездные войны: Эпизод 8" будет представлен зрителям в декабре 2017 года.



