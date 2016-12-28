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28 декабря 16, 13:55
Кэрри Фишер успела завершить съемки в "Звездных войнах 8"
Кэрри Фишер
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Кэрри Фишер полностью выполнила все свои обязательства перед создателями восьмого эпизода "Звездных войн".
Смерть актрисы не повлияет на содержание этой кинокартины.

Что касается девятого и иных эпизодов "Звездных войн", то в студии считают пока преждевременным обсуждать возможные изменения в их сюжетах.

Напомним, что Кэрри Фишер скончалась во вторник, 27 декабря 2016 года. Причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у актрисы во время перелета из Лондона, где она принимала участие в мероприятиях, приуроченных к выходу ее автобиографии под названием "Дневники принцессы", в Лос-Анджелес.

Очевидцы утверждали, что актриса потеряла сознание за 15 минут до посадки, и все усилия находившихся среди пассажиров медиков привести ее в чувство, не увенчались успехом. Несколько дней Фишер находилась в одной из клиник, в которой была подключена к аппаратам жизнеобеспечения, а врачи продолжали бороться за ее жизнь. Благоприятных прогнозов никто не делал, но и иные сценарии не озвучивались.

"Звездные войны: Эпизод 8" будет представлен зрителям в декабре 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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