Самые ожидаемые сериалы 2017 года

"Побег: Продолжение" (Fox)

Поклонники еще одного популярного в прошлом сериала, "Побег", с интересом ждут премьеры сиквела закончившегося в 2009 году шоу – "Побег: Продолжение". Создатели оригинальной драмы решили использовать старый квест, поменяв главных действующих лиц оригинального сериала местами – теперь Линкольн (Доминик Пурселл) будет устраивать Майклу (Вентворт Миллер) побег из йеменской тюрьмы, в которой тот, по слухам, оказался после своей фальсифицированной смерти. Побег будет организован старыми знакомыми: Сарой (Сара Уэйн Кэллис), Ти-Бэгом (Роберт Неппер), Си-Ноутом (Рокмонд Данбар) и Фернандо (Амори Ноласко). В 2016 году Fox не удалось достойно возродить "Секретные материалы", что ж, у них есть второй шанс. Премьера состоится весной 2017 года.





"Нелюди" (ABC)

Премьера восьмисерийного боевика об изолированном сообществе суперлюдей, вынужденных сражаться, чтобы защитить себя, состоится в сентябре 2017 года. Проект совместного производства ABC, Imax and Marvel TV интересен в первую очередь потому, что будет снят камерами Imax, а первые два эпизода в течение двух недель будут демонстрироваться в кинотеатрах до премьеры на ABC. Однако при показе этих серий на ABC в них будут добавлены некоторые сцены. Будущий сериал не является спин-оффом "Агентов Щ.И.Т.", и внимание в нем будет уделено приключениям супергероя Черного Грома и королевской семьи. На момент обзора творческая и актерская команда находится в процессе формирования.





"Алиенист" (TNT)

Кэри Фукунага, которого большинство из нас узнало благодаря первому сезону "Настоящего детектива", работает в качестве сценариста и продюсера и, будем надеяться, режиссера, в новом криминальном триллере, основанном на одноименном бестселлере Калеба Карра. События в романе разворачиваются в конце 19-го века в Нью-Йорке, "городе контрастов", как любили говаривать в советские времена. В центре внимания оказывается группа профессионалов, расследующая случаи жутких серийных убийств, потрясших Нью-Йорк. Жертвами убийцы становятся мальчики-подростки, зарабатывающие на жизнь на паперти. Команда состоит из доктора психологии, алиениста Ласло Крайцлера (Даниэль Брюль), репортера колонки криминальной хроники "Таймс" Джона Мура (Люк Эванс), первой в истории женщины-полицейского Сары Говард, братьев-детективов с нетривиальным подходом к методам расследования и их "предводителя" - комиссара полиции Теодора Рузвельта. Фукунага снимать умеет - особенно всякие психологические ужасы, а уж если центральный герой – алиенист, специалист, блуждающий по самым потаенным и мрачным закоулкам человеческой психики, есть шанс, что будет натуралистично, захватывающе и жутко.





"Вражда" (FX)

Для работы в своих проектах создатель антологий "Американская история ужасов" и "Американская история преступлений" Райан Мерфи, как правило, собирает костяк из своих любимых актрис. В новой антологии, посвященной знаменитым распрям "Вражда", Мерфи объединит в актерском составе Джессику Ланж и Сьюзен Сарандон, Сару Полсон и Кэти Бэйтс, Джуди Дэвис и Кэтрин Зета-Джонс. В центре внимания первого восьмисерийного сезона окажутся звезды Золотого века Голливуда - Джоан Кроуфорд (Ланж) и Бетт Дэвис (Сарандон). Их противостояние во время съемок фильма "Что случилось с Бэби Джейн?", проходивших в 1962 году, обросло легендами и создало общественный резонанс. Тем, кому не хватает Ланж в "Американской истории ужасов", надо отслеживать анонс премьеры.





"Каратель" (Netflix)

Руководство Marvel Television и Netflix приняло во внимание зрительский ажиотаж, возникший вокруг антигероя Фрэнка Касла или Карателя (Джон Бернтал), который прытко расправлялся с бандитскими группировками в Адской Кухне во втором сезоне "Сорвиголовы". Оперативно было принято решение расширить участие Карателя в кинематографической вселенной Marvel. Теперь у ветерана Вьетнамской войны будет собственный спин-офф, в котором к своей роли вернется Дебора Энн Уолл (Карен Пейдж), а главного антагониста – Билли Руссо или Джигсо - сыграет Бен Барнс. Появление Фрэнка Касла в мини-сериале "Защитники" официально еще не подтверждено.





"Защитники" (Netflix)

В восьмисерийном боевике, основанном на одноименном комиксе, единой командой против пока "безымянной" злодейки в исполнении Сигурни Уивер выступят Сорвиголова (Чарли Кокс), Джессика Джонс (Кристен Риттер), Люк Кейдж (Майк Колтер) и Железный кулак (Финн Джонс), а заодно и масса второстепенных персонажей, появившихся в предыдущих супергероических шоу.





В 2017 году вернутся после продолжительного – год и более – перерыва несколько популярных телепроектов. Состоится премьера долгожданного третьего сезона антологии "Фарго" (FX) с участием таких актеров как Эван МакГрегор, Кэрри Кун, Мэри Элизабет Уинстэд, Дэвид Тьюлис. Третьим сезоном, трансляция которого начнется в апреле, разрешится таинственная история, произошедшая с главными персонажами мистической драмы "Оставленные" (HBO). Героев же фантастической драмы сестер Вачовски "Восьмое чувство" ждут новые открытия во втором сезоне, который выйдет на Netflix 5 мая 2017 года. Спустя четыре года после событий первого сезона мини-сериала "Вершина озера" детектив Робин Гриффин (Элизабет Мосс) займется новым делом. Во втором сезоне примут участие Гвендолин Кристи и Николь Кидман. 5 февраля 2017 года Fox представит на суд зрителей новую версию популярного в прошлом политического триллера "24 часа", "24 часа: Наследие". "Новым" агентом Джеком Бауэром попробует стать Кори Хоукинс. Ну, и для тех, кого интересуют космические приключения, CBS All Access готовит перезапуск знаменитого научно-фантастического сериала "Звездный путь", "Звездный путь: Дискавери".











