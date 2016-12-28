Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.84
USD
26.65
RUB
0.44
EUR
28.01
USD
26.95
RUB
0.44
EUR
28.56
USD
27.23
RUB
0.44
Кино
Новости кино
28 декабря 16, 14:11
10 новогодних фильмов, которые надо смотреть в праздники
Отпуск по обмену
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Если вам надоели стандартные фильмы в новогоднюю ночь, эти картины составят достойную конкуренцию.
Реальная любовь

"Любовь вокруг нас. Она реально повсюду", — такими словами начинается этот фильм, и, кажется, можно смотреть его сто раз, и он все равно не наскучит. Влюбленный в свою домработницу писатель, стареющая рок-звезда, скучающий премьер-министр, вдовец, порно-актеры — все герои этого фильма стали свидетелями чего-то очень важного. Да, преувеличили, да, так не бывает в жизни. Но это кино-мечта, поэтому циникам просьба не беспокоить.

Один дома

Режиссер Крис Коламбус снял фильм "Один дома" в 1990 году, и с тех пор ни один Новый год без него не обходится. Настолько сильно нам всем запала в душу трогательная сказка о мальчике, который сумел освоиться в неожиданно враждебном мире и не потерять веру в чудеса.

Отпуск по обмену

Замечательный, добрый и по-зимнему уютный фильм о том, что перемены в жизни очень часто идут на пользу. Особенно современным нам, которым не хватает смелости отключить телефон на выходные или на время сеанса в кино. После просмотра хочется последовать примеру Кэмерон Диаc и Кейт Уинслет и рвануть куда-нибудь далеко. И обязательно с приключениями.

Дневник Бриджит Джонс

Мы любим этот фильм. Есть в нем что-то душевное и по-домашнему теплое, поэтому каждый год в один из зимних вечеров мы кутаемся в плед, берем большую кружку какао и оставшиеся с праздников сладости и наслаждаемся историей обычной девушки Бриджит Джонс, которая смело наряжается в костюм кролика и при этом мало заморачивается над тем, что подумают о ней окружающие.

Интуиция

"Интуиция" — правильный фильм, увиденный, точно падающая звезда, в нужное время. Ненавязчивый, с уместными шутками, приятной картинкой, хорошими актерами и с чудесной новогодней атмосферой, которая пробирается прямо под кожу. Хочется оказаться рядом с любимым человеком, а если его пока нет, то помечтать о такой же прекрасной встрече, точь-в-точь как у главных героев.

Рождественская история

"Рождественская история" — это достойное воплощение классического произведения Чарльза Диккенса в анимационной ленте, богатой духом Рождества и таким терпким привкусом сказки. Поэтому история финансиста Скруджа дает нам шанс поверить в то, что даже глубоко разочарованный в этом мире человек, которому чуждо все благое, может вновь начать радоваться жизни и полюбить волшебный праздник Рождество.

Семьянин

Бывают такие картины, начиная смотреть которые, ожидаешь типичную американскую комедийную мелодраму, а получаешь выстрел в голову. "Прикидываясь" милой рождественской сказкой, фильм «Семьянин» с Николасом Кейджем мастерски раскрывает тему семейных ценностей и настоящего жизненного счастья, что достойно аплодисментов и огромного зрительского спасибо.

Ноэль

Удивительно-невесомый фильм с божественными Сьюзен Сарандон и Пенелопой Крус. Немного меланхолии, немного усталости, немного грусти — все это канун Рождества в Нью-Йорке. Кажется, ничего необычного — переплетение людских судеб, но ощущение чуда витает где-то в воздухе. Пусть волшебство встречается редко, пусть даже только единожды в год — но оно есть.

Старый Новый год

Это отличная кинокартина о новогодней ночи, что объединяет всех людей по всему миру, и о любви, конечно. За два часа, что длится фильм, мы успеваем проследить за восьмью с «хвостиком» историями, которые, переплетаясь между собой, учат нас прощать и любить, отпускать друг друга и ценить. Отдельно следует упомянуть внушительный актерский состав и со вкусом подобранную музыку.

Чарли и шоколадная фабрика

Тим Бертон все-таки волшебник, а эта его сказка просто великолепна во всех отношениях. Декорации и спецэффекты, юмор на грани, философия, герои и актеры — мир шоколадной фабрики продуман здесь до мелочей, поэтому способен подарить вам настоящее празднично-счастливое настроение со вкусом сливочной помадки.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Трейлер "На 50 оттенков темнее" побил рекорд "Звездных войн"
Кейт Бекинсейл вписалась в новый фильм Марка Уэбба
Самые кровавые фильмы в истории кино
Вонг Кар Вай снимет фильм про убийство наследника дома Gucci
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года
noimage289 фильмов будут бороться за "Оскар" в главной номинации
noimageЗвезда "Звездных войн" Кэрри Фишер скончалась
noimageСамые ожидаемые сериалы 2017 года
noimageКэрри Фишер успела завершить съемки в "Звездных войнах 8"
Лента новостей
Загрузка...