10 новогодних фильмов, которые надо смотреть в праздники

Реальная любовь





"Любовь вокруг нас. Она реально повсюду", — такими словами начинается этот фильм, и, кажется, можно смотреть его сто раз, и он все равно не наскучит. Влюбленный в свою домработницу писатель, стареющая рок-звезда, скучающий премьер-министр, вдовец, порно-актеры — все герои этого фильма стали свидетелями чего-то очень важного. Да, преувеличили, да, так не бывает в жизни. Но это кино-мечта, поэтому циникам просьба не беспокоить.





Один дома





Режиссер Крис Коламбус снял фильм "Один дома" в 1990 году, и с тех пор ни один Новый год без него не обходится. Настолько сильно нам всем запала в душу трогательная сказка о мальчике, который сумел освоиться в неожиданно враждебном мире и не потерять веру в чудеса.





Отпуск по обмену





Замечательный, добрый и по-зимнему уютный фильм о том, что перемены в жизни очень часто идут на пользу. Особенно современным нам, которым не хватает смелости отключить телефон на выходные или на время сеанса в кино. После просмотра хочется последовать примеру Кэмерон Диаc и Кейт Уинслет и рвануть куда-нибудь далеко. И обязательно с приключениями.





Дневник Бриджит Джонс





Мы любим этот фильм. Есть в нем что-то душевное и по-домашнему теплое, поэтому каждый год в один из зимних вечеров мы кутаемся в плед, берем большую кружку какао и оставшиеся с праздников сладости и наслаждаемся историей обычной девушки Бриджит Джонс, которая смело наряжается в костюм кролика и при этом мало заморачивается над тем, что подумают о ней окружающие.





Интуиция





"Интуиция" — правильный фильм, увиденный, точно падающая звезда, в нужное время. Ненавязчивый, с уместными шутками, приятной картинкой, хорошими актерами и с чудесной новогодней атмосферой, которая пробирается прямо под кожу. Хочется оказаться рядом с любимым человеком, а если его пока нет, то помечтать о такой же прекрасной встрече, точь-в-точь как у главных героев.





Рождественская история





"Рождественская история" — это достойное воплощение классического произведения Чарльза Диккенса в анимационной ленте, богатой духом Рождества и таким терпким привкусом сказки. Поэтому история финансиста Скруджа дает нам шанс поверить в то, что даже глубоко разочарованный в этом мире человек, которому чуждо все благое, может вновь начать радоваться жизни и полюбить волшебный праздник Рождество.





Семьянин





Бывают такие картины, начиная смотреть которые, ожидаешь типичную американскую комедийную мелодраму, а получаешь выстрел в голову. "Прикидываясь" милой рождественской сказкой, фильм «Семьянин» с Николасом Кейджем мастерски раскрывает тему семейных ценностей и настоящего жизненного счастья, что достойно аплодисментов и огромного зрительского спасибо.





Ноэль





Удивительно-невесомый фильм с божественными Сьюзен Сарандон и Пенелопой Крус. Немного меланхолии, немного усталости, немного грусти — все это канун Рождества в Нью-Йорке. Кажется, ничего необычного — переплетение людских судеб, но ощущение чуда витает где-то в воздухе. Пусть волшебство встречается редко, пусть даже только единожды в год — но оно есть.





Старый Новый год





Это отличная кинокартина о новогодней ночи, что объединяет всех людей по всему миру, и о любви, конечно. За два часа, что длится фильм, мы успеваем проследить за восьмью с «хвостиком» историями, которые, переплетаясь между собой, учат нас прощать и любить, отпускать друг друга и ценить. Отдельно следует упомянуть внушительный актерский состав и со вкусом подобранную музыку.





Чарли и шоколадная фабрика





Тим Бертон все-таки волшебник, а эта его сказка просто великолепна во всех отношениях. Декорации и спецэффекты, юмор на грани, философия, герои и актеры — мир шоколадной фабрики продуман здесь до мелочей, поэтому способен подарить вам настоящее празднично-счастливое настроение со вкусом сливочной помадки.



