Звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер скончалась

Актриса Кэрри Фишер умерла неожиданно - выглядела моложе своих 60 лет, еще совсем недавно блистала на красных дорожках и снималась в шоу, на которых остроумно шутила.

23 декабря она попала в больницу с сердечным приступом и через два дня ее мать сообщила о стабилизации состояния актрисы. Но 27 декабря ее сердце остановилось, а СМИ сообщают, что с момента госпитализации в сознание актриса не приходила.

Кэрри Фишер получила известность благодаря роли принцессы Леи Органы в саге Звездные войны.

Актриса успела сняться в материале для новой части Звездных войн и в конце следующего года Кэрри Фишер в роли принцессы Леи вновь появится на экранах.

И как сказал культовый персонаж магистр Йода: "Смерть - это естественная часть жизни. Радуйся за близких своих, которые в силу преобразовались".

Корреспондент.net вспоминает, за что любили Кэрри Фишер и почему она была одинока.

Кэрри Фишер родилась в 1956 году в семье в семье певца Эдди Фишера и актрисы Дебби Рейнольдс, как рассказывала она сама, любимцев Голливуда, воплотивших американскую мечту. У нее также есть младший брат.

Они решила последовать примеру родителей и стать актрисой. Во время учебы в старших классах Фишер начала уделять много времени выступлениям на сцене.

Она сыграла в мюзикле "Ирэн" вместе со своей мамой. Свою первую кинороль она получила в фильме Шампунь 1975 года, ради которого бросила школу.





По словам самой Кэрри Фишер в детстве она была книголюбом, зачитываясь поэзией и классической литературой.

Кэрри Фишер 16 лет

Второй ролью Фишер стала уже принцесса Лея. Первая часть эпопеи Звездные войны вышла в 1977 году. Она получила название Звездные войны IV: Новая надежда.

Она состояла в браке с известным музыкантом Полом Саймоном. В недавнем интервью она рассказывала, что до сих пор любит его музыку, даже те песни, в которых он ее оскорбляет.





У Кэрри Фишер есть дочь Билли Кэтрин от Брайана Лурда, с которым она не оформляла отношения официально.





Несмотря на заявления об отсутствии близких отношений на съемках, осенью этого года вышла новая автобиография Фишер Дневники принцессы, в которой она призналась, что во время работы над "Новой надеждой" у нее был роман с Харрисоном Фордом. Ей тогда было 19 лет, а ему на 15 лет больше.





В своей книге Кэрри Фишер пишет, что Форд не любил ее, но "был рад спать с ней". Она же была в него по уши влюблена

Роман длился три месяца, и оба актера держали его в секрете на протяжении 40 лет. В книге Кэрри Фишер признается, что все еще любит Харрисона Форда.





Фишер на публике появлялась со своим любимым псом Гэри, видимо из-за своей болезни. В шоу Стивена Кольберта в конце ноября этого года актриса выглядит прекрасно.





Наркозависимость и психоз

Актриса с юности страдает биполярным аффективным расстройством.

Фишер писала автобиографические книги, в которых она рассказывает о наркотиках и жизни с маниакально-депрессивным психозом.

Во время съемок Звездных войн, по ее рассказам, она курила марихуану Форда, но после никогда к ней не притрагивалась.

Фишер принимала и другие наркотики, в частности, кокаин, но затем отказалась и от этого. В 1985 году Фишер доставили в больницу после того, как она приняла чрезмерную дозу снотворного и других выписанных ей лекарств.

Этому эпизоду и сложным отношениям с матерью посвящен полуавтобиографический роман "Открытки с края бездны", который экранизировали в 1991 году.





Кэрри Фишер с матерью

Среди других отчасти биографических художественных произведений Фишер - Розовый капитулятор, Заблуждения бабушки и Хуже не бывает, а также вступительная статья к книге фотографий Голливудские мамочки.

Следом вышли непосредственно автобиографические книги воспоминаний Кэрри Фишер - монопьеса и основанный на ней роман под названием Сослагательное пьянство, затем Шокоголик.





Моноспектакль по книге о пьянстве

Как написал сегодня журнал Time, смерть Кэрри Фишер трагична не только из-за ее таланта, а также потому, что ушел голос, который впервые смог заявить о своем психическом расстройстве и наркозависимости, но при этом остроумно посмеяться над ними в своих книгах.

Издание отмечает, что Кэрри Фишер навсегда изменила то, как люди говорят о наркозависимости.

Она с удивительной откровенностью рассказывала о своих личных проблемах, с которыми ей довелось столкнуться и которые она сумела победить.

"Часть меня всегда удивляется, когда люди думают, что я смелая, потому что рассказала о том, через что мне пришлось пройти. Моя смелость не в этом, а в том, что мне удалось выстоять", - сказала однажды Кэрри Фишер.

В 2001 году в интервью Psychology Today она сказала: "Наркотики помогали мне чувствовать себя нормальной. Они сдерживали меня".

ЛСД-опыт





28 декабря журнал Roling Stones опубликовал интервью с Кэрри Фишер, в котором она также рассказывает об опытах приема галлюциногенных препаратов.

Она рассказывала, что благодаря наркотикам не была так сильно склонна к самоубийству. Фишер очень положительно отзывается об ЛСД, признает в любви к этому веществу и называет его фантастическим.





В молодости она часто употребляла ЛСД, а одним из самых ярких "путешествий" называет случай, когда она со своим мужем Полом Саймоном была в пустыни. У нее было много "хорошей кислоты и грибов". Во время трипа у Фишер загорелось пальто и они с мужем "смотрели на пламя и смеялись".

В этом интервью она признается, что хотела бы принять ЛСД в этом возрасте. Фишер подчеркнула, что никогда не принимала опиаты, такие как героин.