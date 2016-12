289 фильмов будут бороться за "Оскар" в главной номинации

Чтобы получить право быть рассмотренным жюри 86-й премии киноакадемии, художественный фильм должен находиться в прокате кинотеатров округа Лос-Анджелеса не менее семи дней в 2013 году. В соответствии с правилами американской киноакадемии, полнометражный фильм должен быть длительностью более 40 минут и представлен на 35-мм или 70-мм кинопленке или же в цифровом формате, соответствующем критериям отбора.





Художественные фильмы, которые впервые были показаны не в кинотеатрах, не могут выдвигаться на "Оскар".





Короткий список номинантов 86-й церемонии вручения премии американской киноакадемии будет объявлен 16 января 2014 года, а сама церемония пройдет 2 марта и будет транслироваться на телеканале ABC.





Накануне, 16 декабря, был оглашен список претендентов на статуэтку в номинации "Лучший грим". В него вошли семь фильмов "Афера по-американски", "Далласский клуб покупателей", "Великий Гэтсби", "Охотники на ведьм", "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Несносный дед" и "Одинокий рейнджер".





Еще ранее стали известны претенденты на "Оскара" в номинации "Лучшая музыка" - 114 саундтреков.





Американская киноакадемия также объявила 75 претендентов на номинацию "Лучшая песня", в том числе песни из кинофильмов "Остинленд" (Austenland), "Гадкий я — 2" (Despicable Me 2), "Великий Гэтсби" (The Great Gatsby), "Она" (Her), "Хоббит: Пустошь Смауга" (The Hobbit: The Desolation of Smaug), "12 лет рабства" (12 Years a Slave).





Из них пять песен - из кинофильма "Великий Гэтсби": 100$ Bill, A Little Party Never Killed Nobody, Over The Love, Together, Young and Beautiful.





На номинацию могут претендовать не более двух песен из одного фильма. Пятерку песен-финалистов комитет также объявит 16 января 2017 года.