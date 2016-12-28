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Новости кино
28 декабря 16, 16:06
289 фильмов будут бороться за "Оскар" в главной номинации
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Комитет премии американской киноакадемии "Оскар" обнародовал 289 фильмов-претендентов, которые будут бороться за главную номинацию "Лучший художественный фильм".
Чтобы получить право быть рассмотренным жюри 86-й премии киноакадемии, художественный фильм должен находиться в прокате кинотеатров округа Лос-Анджелеса не менее семи дней в 2013 году. В соответствии с правилами американской киноакадемии, полнометражный фильм должен быть длительностью более 40 минут и представлен на 35-мм или 70-мм кинопленке или же в цифровом формате, соответствующем критериям отбора.

Художественные фильмы, которые впервые были показаны не в кинотеатрах, не могут выдвигаться на "Оскар".

Короткий список номинантов 86-й церемонии вручения премии американской киноакадемии будет объявлен 16 января 2014 года, а сама церемония пройдет 2 марта и будет транслироваться на телеканале ABC.

Накануне, 16 декабря, был оглашен список претендентов на статуэтку в номинации "Лучший грим". В него вошли семь фильмов "Афера по-американски", "Далласский клуб покупателей", "Великий Гэтсби", "Охотники на ведьм", "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Несносный дед" и "Одинокий рейнджер".

Еще ранее стали известны претенденты на "Оскара" в номинации "Лучшая музыка" - 114 саундтреков.

Американская киноакадемия также объявила 75 претендентов на номинацию "Лучшая песня", в том числе песни из кинофильмов "Остинленд" (Austenland), "Гадкий я — 2" (Despicable Me 2), "Великий Гэтсби" (The Great Gatsby), "Она" (Her), "Хоббит: Пустошь Смауга" (The Hobbit: The Desolation of Smaug), "12 лет рабства" (12 Years a Slave).

Из них пять песен - из кинофильма "Великий Гэтсби": 100$ Bill, A Little Party Never Killed Nobody, Over The Love, Together, Young and Beautiful.

На номинацию могут претендовать не более двух песен из одного фильма. Пятерку песен-финалистов комитет также объявит 16 января 2017 года.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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