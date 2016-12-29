Актеры студии Marvel стали самыми кассовыми в 2016 году

Первые места заняли артисты, задействованные в проектах студии Marvel, - Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс и Роберт Дауни мл. Их успех базировался в первую очередь на кассовом потенциале фильма "Первый мститель 3: Противостояние", который заработал в мировом прокате более 1,1 миллиарда долларов и стал самым кассовым кинопроектом года.





Далее места в первой десятке распределились следующим образом:





4. Марго Робби (фильмы с ее участием - "Тарзан. Легенда" и "Отряд самоубийц" заработали в общей сложности 1,1 миллиарда долларов).





5. Эми Адамс (актриса принимала участие в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Прибытие", которые заработали 1,04 миллиарда долларов).





6. Бен Аффлек (фильмы "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Расплата". Общие сборы 1,02 миллиарда долларов).





7. Генри Кавилл (фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" со сборами в 870 миллионов долларов).





8. Райан Рейнольдс (фильм "Дэдпул" со сборами в 783 миллиона долларов).





9. Фелисити Джонс (фильм "Изгой-один: Звездные войны. Истории" и "Инферно" со сборами в 805 миллионов долларов).





10. Уилл Смит (фильмы "Отряд самоубийц" со сборами в 775 миллионов долларов).



