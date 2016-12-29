Актеры студии Marvel стали самыми кассовыми в 2016 году

Первые места заняли артисты, задействованные в проектах студии Marvel, - Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс и Роберт Дауни мл. Их успех базировался в первую очередь на кассовом потенциале фильма "Первый мститель 3: Противостояние", который заработал в мировом прокате более 1,1 миллиарда долларов и стал самым кассовым кинопроектом года.
Далее места в первой десятке распределились следующим образом:
4. Марго Робби (фильмы с ее участием - "Тарзан. Легенда" и "Отряд самоубийц" заработали в общей сложности 1,1 миллиарда долларов).
5. Эми Адамс (актриса принимала участие в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Прибытие", которые заработали 1,04 миллиарда долларов).
6. Бен Аффлек (фильмы "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Расплата". Общие сборы 1,02 миллиарда долларов).
7. Генри Кавилл (фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" со сборами в 870 миллионов долларов).
8. Райан Рейнольдс (фильм "Дэдпул" со сборами в 783 миллиона долларов).
9. Фелисити Джонс (фильм "Изгой-один: Звездные войны. Истории" и "Инферно" со сборами в 805 миллионов долларов).
10. Уилл Смит (фильмы "Отряд самоубийц" со сборами в 775 миллионов долларов).