Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.97
USD
26.89
RUB
0.44
EUR
28.31
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.77
USD
27.50
RUB
0.45
Кино
Новости кино
29 декабря 16, 11:35
Четвертый сезон "Шерлока" будет мрачнее предыдущих
шерлок
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Создатель сериала "Шерлок" Стивен Моффат предупреждает, что четвертый сезон детектива, премьера которого состоится 1 января 2017 года, будет мрачнее предыдущих частей о великом сыщике.
Моффат подчеркивает, что фанатам сериала не стоит питать иллюзии, что и на этот раз все разрешится благополучно: "Они наркоманы, поддерживающие силы за счет адреналина, и это выйдет им боком. Так жить неправильно, и везение не может длиться вечно. Последствия неминуемы. Вы же понимаете, это не сказка. В этом сезоне история будет довольно мрачной". 

За "мрачность" в предстоящем сезоне частично отвечает новый злодей, роль которого исполняет Тоби Джонс. О нем Моффат сказал в частности следующее: "О Мориарти мы все знаем, о когда ты представляешь нового злодея, его образ окутан тайной – какова его цель? На что он способен? Как Шерлок сможет его одолеть? Вы не можете показывать "Бэтмен против Джокера" каждую неделю, потому что вам наскучит наблюдать за тем, как главный злодей, казалось бы, не замечает, что постоянно проигрывает. Это становится предсказуемо. В рассказах о Шерлоке Холмсе много менее известных, чем Мориарти злодеев, которые еще не попадали на экран".

Напомним, что Джонс сыграет Кэлвертона Смита, персонажа из рассказа Конан Дойла "Шерлок Холмс при смерти".

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
Четвертый сезон «Шерлока» может стать последним
Известны названия двух эпизодов четвертого сезона "Шерлока"
Бенедикт Камбербэтч намекнул на закрытие сериала «Шерлок»
Объявлена дата премьеры четвертого сезона "Шерлока"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кристен Стюарт снимется в фильме о Лиззи Борден
noimageОбзор новинок кино, стартующих в прокате с 29 декабря
noimageОскар 2017 — дата, ведущий, претенденты, лонг-лист и прогноз
noimage"Кредо убийцы" может стать трилогией
noimageЧетвертая часть «Неудержимых» выйдет в 2018 году
Лента новостей
Загрузка...