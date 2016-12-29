Райан Рейнольдс замечен на съемках "Логана"

Сколь значительна будет партия Дэдпула в новой истории Логана, пока неизвестно. Представители студии FOX отказываются от комментариев по этому поводу.





Сам Рейнольдс поспешил опровергнуть участие в картине на своей официальной странице в Twitter. "К сожалению, информация не соответствует действительности. У заключенного номер 24601 будет сольная миссия", - написал актер. Упомянув номер, Рейнольдс имел в виду другой фильм с участием Хью Джекмана - "Отверженные".





Вполне вероятно, что в самом фильме болтливый наемник не появится, однако нельзя исключить, что FOX захотела пойти по стопам Marvel и снять сцену, которая будет демонстрироваться после титров и станет связующим звеном со следующими сериями "Людей Икс".





Напомним, что "Логан" будет представлен зрителям в марте 2017 года. В картине, которой был присвое прокатный рейтинг R, снимались Хью Джекман, Патрик Стюарт, Элизабет Родригез, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Ричард Э. Грант, Элиз Нил, Рейнальдо Гальегос и другие актеры.



