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29 декабря 16, 11:43
Райан Рейнольдс замечен на съемках "Логана"
Райан Рейнольдс
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Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс принял участие в съемках фильма "Логан", который посвящен его коллеге по вселенной Людей Икс Росомахе.
Сколь значительна будет партия Дэдпула в новой истории Логана, пока неизвестно. Представители студии FOX отказываются от комментариев по этому поводу.

Сам Рейнольдс поспешил опровергнуть участие в картине на своей официальной странице в Twitter. "К сожалению, информация не соответствует действительности. У заключенного номер 24601 будет сольная миссия", - написал актер. Упомянув номер, Рейнольдс имел в виду другой фильм с участием Хью Джекмана - "Отверженные".

Вполне вероятно, что в самом фильме болтливый наемник не появится, однако нельзя исключить, что FOX захотела пойти по стопам Marvel и снять сцену, которая будет демонстрироваться после титров и станет связующим звеном со следующими сериями "Людей Икс".

Напомним, что "Логан" будет представлен зрителям в марте 2017 года. В картине, которой был присвое прокатный рейтинг R, снимались Хью Джекман, Патрик Стюарт, Элизабет Родригез, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Ричард Э. Грант, Элиз Нил, Рейнальдо Гальегос и другие актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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