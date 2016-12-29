Кэрри Фишер успела завершить работу в двух сериалах

Премьерные даты серий пока не определены.





Фишер впервые озвучила Анджелу, супервайзера Питера Гриффина на пивоварне, где он работает, в 2005 году. Актриса приняла участие в двадцати эпизодах, которые вышли в эфир на момент написания заметки.





Фишер скончалась во вторник утром спустя четыре дня после сердечного приступа, который произошел с ней во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. В Великобритании она снималась в повторяющейся роли в эпизоде комедийного сериала "Катастрофа" совместного производства Amazon и Channel 4.





Сет МакФарлейн, озвучивающий Питера Гриффина и являющийся создателем и исполнительным продюсером "Гриффинов", написал на своей странице в Twitter: "Кэрри Фишер была умной, забавной, талантливой, удивительной, и с ней всегда было чертовски весело. "Гриффины" будут очень скучать по ней".





Актриса успела завершить работу в предстоящем восьмом фильме серии "Звездные войны", где вернулась к прославившему ее образу Леи Органы.



