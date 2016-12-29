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29 декабря 16, 11:45
Кэрри Фишер успела завершить работу в двух сериалах
Кэрри Фишер
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Кэрри Фишер, скончавшаяся во вторник, 27 декабря 2016 года, успела завершить работу по озвучиванию своей героини в двух эпизодах текущего пятнадцатого сезона анимационного сериала "Гриффины", которым только предстоит выйти в эфир.
Премьерные даты серий пока не определены. 

Фишер впервые озвучила Анджелу, супервайзера Питера Гриффина на пивоварне, где он работает, в 2005 году. Актриса приняла участие в двадцати эпизодах, которые вышли в эфир на момент написания заметки.

Фишер скончалась во вторник утром спустя четыре дня после сердечного приступа, который произошел с ней во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. В Великобритании она снималась в повторяющейся роли в эпизоде комедийного сериала "Катастрофа" совместного производства Amazon и Channel 4.

Сет МакФарлейн, озвучивающий Питера Гриффина и являющийся создателем и исполнительным продюсером "Гриффинов", написал на своей странице в Twitter: "Кэрри Фишер была умной, забавной, талантливой, удивительной, и с ней всегда было чертовски весело. "Гриффины" будут очень скучать по ней".

Актриса успела завершить работу в предстоящем восьмом фильме серии "Звездные войны", где вернулась к прославившему ее образу Леи Органы.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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