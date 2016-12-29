Четвертая часть «Неудержимых» выйдет в 2018 году

«Неудержимые 4» не обойдутся без создателя серии Сильвестра Сталлоне и его «братьев по оружию» — Арнольда Шварценеггера и Джейсона Стэтхэма.





Помимо заявленной троицы в кастинг-листе и года выпуска о проекте ничего неизвестно. Информация об авторах квадриквела, режиссере и сценаристе, не раскрывается.





Впрочем, на четвертой части франшиза может не остановиться. Пару лет назад владеющая брендом студия Lionsgate пыталась запустить «женский» спин-офф. Однако о нем с тех пор ничего не слышно. В 2015 году «Неудержимые» были близки к трансферу в телевизор. Канал Fox взял в разработку одноименный сериал — без звезд оригинальной кинотрилогии, но с другими неназванными экшнменами с доблестным телевизионным прошлым.





Первые три части «Неудержимых» освоили в мировом прокате $804 млн. Лучший результат у «Неудержимых 2» — $314,98 млн. В третьем фильме финансовая отдача пошла на спад — $214,66 млн, из которых на Америку приходится лишь $39,32 млн.



