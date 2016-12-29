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29 декабря 16, 11:50
"Кредо убийцы" может стать трилогией
Кредо убийцы
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В эксклюзивном интервью Майкл Фассбендер рассказал, что экранизация видеоигры "Assasin's Creed: Кредо убийцы" изначально планировалась как трилогия.
Так что если все пойдет путем, фанаты получат целых три фильма.

"Как только мы начинали этот проект, у нас сразу было представление о том, что произойдет не в одной, а в трех последовательных историях. Естественно, это будут различные временные и пространственные отрезки, то есть Каллум Линч будет проживать разные возвращения в прошлое", — поведал актер.

Также Фассбендер добавил, что история была у него одним из любимейших предметов в школе: "Всегда любил изучать прошлое. В истории столько интересного и столько скрытого. Вот, к примеру, что мы знаем об испанской инквизиции? Что это были религиозные чистки. Но едва ли большинство из нас в курсе, что за кулисами всех этих событий действовали ассасины и тамплиеры, что за фасадом религии скрывалась политика".

В "Кредо убийцы" главный герой по имени Каллум Линч, живущий в современном мире, благодаря передовым технологиям, позволяющим вызывать в мозгу воспоминания предыдущих поколений, проживает приключение своего предка Агилара, жившего в Испании XV века и принадлежавшего к древнему тайному ордену ассасинов, миссия которых — уберечь от вражеского ордена тамплиеров некий артефакт, являющийся ключом к человеческой свободе.

"Кредо убийцы" выходит в украинский прокат 5 января.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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