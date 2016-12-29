Оскар 2017 — дата, ведущий, претенденты, лонг-лист и прогноз

89-ая церемония кинопремии еще не начавшись, побила несколько рекордов, например, по количеству государств, которые выдвинули свои киноленты на рассмотрение Американской киноакадемией и по долготе принятия решения кто станет ведущим торжественного мероприятия.





Оскар 2017 пройдет в ночь с воскресенья на понедельник 26 февраля 2017 года. По красной ковровой дорожке в театре Долби Лос-Анджелеса в США "промаршируют" все звезды кино. Прямая трансляция на русском языке начнется в 2.30 по мск. Ведущим церемонии вручения киноакадемии стал Джимми Киммел, комик и телеведущий. Он никогда не вел Оскар, но дважды становился удостоился чести развлекать гостей на премии "Эмми" (2012 и 2016 годах).





Оскар 2017 — лонг-лист кинопремии на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" включает в себя 85 стран, все они подали заявки на участие до 1 октября 2016 года. Лонг-лист на 2017 год побил рекорд по количеству государств, предыдущий был установлен в 2014 году на уровне 83 страны. Отмечается, что впервые в лонг-листе присутствует кинолента из Йемена. Россию будет представлять Андрей Кончаловский с драмой "Рай".





Оскар 2017 номинанты будут объявлены 24 января 2017 года. Престижную кинопремию получат фильмы в 24 номинациях. Каждая номинация будет представлена 5 претендентами на заветную статуэтку. Почетную награду киноакадемии вручили 12 ноября 2016 года Джеки Чану, китайскому актеру, Энн В. Коутсу, британскому монтажеру, Фредерику Вайсману, режиссеру документальных фильмов, и Линн Сталмастер, специалисту по подбору актеров.





Оскар 2017, прогноз, он же список возможных претендентов: "Рождение нации" режиссера Нейта Паркера, "Молчание" Мартина Скорсезе, "Чудо на Гудзоне" от Клинта Иствуда, "Под покровом ночи" Тома Форда, "Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча" Энга Ли, "Да здравсвует Цезарь!" братьев Коэнов, "Пассажиры" Мортена Тильдума, "Золото" Стивена Гейгана, "Ла Ла Лэнд" и "Варкрафт" Демьен Шазелл.





Список возможных номинантов на Оскар 2017 также содержит киноленты "Скрижали судьбы" Джим Шеридан, "Лавинг" Джеффа Николса, "Соединенное королевствор" Аммы Асанте, "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана, "Союзники" Роберта Земескис"Зверополис" Рича Мура и Байрона Ховарда, "В поисках Дори" от Ангуса Маклейна и Эндрю Стэнтона, "Джульетта" Педро Альмодовара, "Королева Катве" Мира Наир, "Основатель" Джона Ли Хенкока, "Свет в океане" Дерека Сиенфрэнса и "Сноуден" Оливера Стоуна.



