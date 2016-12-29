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Кино
Новости кино
29 декабря 16, 12:30
Обзор новинок кино, стартующих в прокате с 29 декабря
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Вашему вниманию предлагается свежий кинообзор.
Смотрите новые кинофильмы, которые поступят в украинский прокат уже в этот четверг. 

Комедия "Новогодний корпоратив". Главный герой - управляющий филиалом крупной компании своей сестры, из-за угрозы закрытия предприятия закатывает новогодний корпоратив, чтобы привлечь крупного клиента и спасти компанию.

Драма "Одиссея". Байопик о легендарном первопроходце, исследователе подводных глубин Жак-Иве Кусто, открывшем человечеству "второй космос", мир, которому он посвятил всю свою жизнь.

Мультфильм "Пой". Воодушевленная и жизнерадостная история о том, что в каждом из нас есть частичка звезды. Неисправимый оптимист по имени Бастер хочет спасти свой театр, приходящий в упадок. Под громким лозунгом поиска новых талантов Бастер объявляет о самом масштабном песенном конкурсе в мире среди зверей.

Фантастика "Пробуждение". Кинолента расскажет о путешествии пассажиров космического корабля Starship Avalon на далекую планету. Чтобы пережить перелет длинной в 120 земных лет, все пассажиры введены в состояние глубокого анабиозного сна. Внезапно две капсулы дают сбой и спящие в них Джим и Аврора выходят из криогенного сна за 90 лет до прибытия корабля. Как выяснится позже, разбудившая героев неведомая сила угрожает жизни всем пассажирам корабля.

Комедия "Три похотливых поросенка 2". Трое братьев продолжают постигать вершины искусства соблазнения. Как происходит адьюльтер в Монреале и что происходит в голове у мужчин? Осмысленные похождения, откровенные разговоры, мужские секреты и заморочки – они расскажут вам все, чего вы до сих пор не знали о сильной половине человечества.

Приятного просмотра!

Источник: http://kinoafisha.ua/
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