Кристен Стюарт снимется в фильме о Лиззи Борден

Недавно актриса снялась в «Светской жизни» Вуди Аллена. Теперь же она берется за проект с криминальным подтекстом.





Стюарт дала согласие на участие в фильме о Лиззи Борлен – американке, которая широко прославилась благодаря делу об убийстве ее отца и мачехи. Девушку обвиняли в этом преступлении. События происходили в конце 19 века. В августе 1892-го тела отца и мачехи Лиззи были обнаружены. Виновниками происшествия в первые дни полиция считала чужих людей, пробравшихся в дом семьи. Однако со временем, все больше улик стали указывать на то, что хладнокровные убийства – дела рук самой девушки. Она была арестована. Газеты всячески обвиняли Лиззи Борден в убийстве. В то же время простое население было хорошего мнения о Лиззи и встало на её защиту. Процесс шёл 10 дней и Лиззи была оправдана. До сих пор её дело вызывает самые различные толкования и споры. По завершении судебного процесса Лиззи унаследовала всё имущество отца. Она продала старый дом и купила новый. Она не вышла замуж и не стала матерью. Убийство её отца и мачехи осталось нераскрытым.





В США до сих пор существует «Общество друзей Лиззи Борден», которое занимается распространением мнения о невиновности Лиззи.





Кроме Кристен Стюарт в новом проекте снимется Хлоя Севиньи, Фиона Шоу, Джейми Шеридан.





Режиссерские обязанности взял на себя Крэйг Уилльм МакНейлл, ранее снимавший короткометражки. Дата премьеры фильма не называется.



