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29 декабря 16, 12:47
Кристен Стюарт снимется в фильме о Лиззи Борден
Кристен Стюарт
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Массовым и многобюджетным голливудским фильмам звезда «Сумеречной саги» Кристен Стюарт предпочитает более интеллектуальное кино.
Недавно актриса снялась в «Светской жизни» Вуди Аллена. Теперь же она берется за проект с криминальным подтекстом.

Стюарт дала согласие на участие в фильме о Лиззи Борлен – американке, которая широко прославилась благодаря делу об убийстве ее отца и мачехи. Девушку обвиняли в этом преступлении. События происходили в конце 19 века. В августе 1892-го тела отца и мачехи Лиззи были обнаружены. Виновниками происшествия в первые дни полиция считала чужих людей, пробравшихся в дом семьи. Однако со временем, все больше улик стали указывать на то, что хладнокровные убийства – дела рук самой девушки. Она была арестована. Газеты всячески обвиняли Лиззи Борден в убийстве. В то же время простое население было хорошего мнения о Лиззи и встало на её защиту. Процесс шёл 10 дней и Лиззи была оправдана. До сих пор её дело вызывает самые различные толкования и споры. По завершении судебного процесса Лиззи унаследовала всё имущество отца. Она продала старый дом и купила новый. Она не вышла замуж и не стала матерью. Убийство её отца и мачехи осталось нераскрытым.

В США до сих пор существует «Общество друзей Лиззи Борден», которое занимается распространением мнения о невиновности Лиззи. 

Кроме Кристен Стюарт в новом проекте снимется Хлоя Севиньи, Фиона Шоу, Джейми Шеридан. 

Режиссерские обязанности взял на себя Крэйг Уилльм МакНейлл, ранее снимавший короткометражки. Дата премьеры фильма не называется.

Источник: http://www.starslife.ru/
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