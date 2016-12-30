Фильмы Walt Disney возглавили список самых ожидаемых

Об этом сообщает издание The Wrap со ссылкой на данные крупнейшего продавца электронных билетов в кино - компанию Fandango.





На первом месте оказался фильм студии Lucasfilm "Звездные войны: Эпизод 8", на втором - "Стражи Галактики 2" студии Marvel, на третьем - "Красавица и чудовище" самой Walt Disney.





В первую десятку также вошли следующие кинопроекты:





4. "Чудо-женщина"

5. "Человек-паук: Возвращение домой"

6. "Лига справедливости"

7. "Форсаж 8"

8. "На пятьдесят оттенков темнее"

9. "Логан"

10. "Гадкий Я 3"





Самой "ожидаемой" актрисой года названа Эмма Уотсон, которая сыграла главную роль в фильме "Красавица и чудовище", в мужской номинации лидировал исполнитель роли Звездного Лорда в картине "Стражи Галактики 2" Крис Прэтт. Восходящими звездами потенциальные зрители посчитали Тома Холлэнда и Галь Гадот, которые снимались в фильмах о Человеке-пауке и Чудо-женщине.





Рейтинг был составлен на основании опроса, в котором приняли участие несколько тысяч клиентов компании Fandango. Напомним, что в 2016 году кинопроекты компании Walt Disney возглавили список самых кассовых кинопроектов года.



