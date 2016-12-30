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30 декабря 16, 10:39
Райан Гослинг сыграет астронавта Нила Армстронга
Райан Гослинг
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Райан Гослинг продолжит сотрудничество с создателем музыкального фильма "Ла-Ла Ленд" Дэмьеном Шазеллем.
Актер намерен сыграть главную роль в биографическом фильме под названием "Первый человек", который будет посвящен астронавту Нилу Армстронгу.

В картине, которую собирается финансировать киностудия Universal, будет охвачен период жизни Армстронга с 1961 по 1969 год, и речь в ней пойдет о "жертвах, на которые пришлось пойти самому Армстронгу и всей нации, чтобы сделать миссию на Луну возможной".

Сценарий, который подготовит Джош Сингер, будет основан на произведении писателя Джеймса Хенсена "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" ("Первый человек: Жизнь Нила Армстронга"). Сроки работ и возможный прокатный график фильма не уточняются.

Напомним, что знаменитый полет "Аполлона 11" состоялся в июле 1969 года. Экипаж в составе Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза успешно преодолел расстояние от Земли до Луны. Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность спутника нашей планеты.

Ниже приведена видеозапись старта ракеты-носителя "Сатурн 5", доставившей астронавтов к Луне. Съемка велась специальными камерами со скоростью 500 кадров в секунду.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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