Райан Гослинг сыграет астронавта Нила Армстронга

Актер намерен сыграть главную роль в биографическом фильме под названием "Первый человек", который будет посвящен астронавту Нилу Армстронгу.





В картине, которую собирается финансировать киностудия Universal, будет охвачен период жизни Армстронга с 1961 по 1969 год, и речь в ней пойдет о "жертвах, на которые пришлось пойти самому Армстронгу и всей нации, чтобы сделать миссию на Луну возможной".





Сценарий, который подготовит Джош Сингер, будет основан на произведении писателя Джеймса Хенсена "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" ("Первый человек: Жизнь Нила Армстронга"). Сроки работ и возможный прокатный график фильма не уточняются.





Напомним, что знаменитый полет "Аполлона 11" состоялся в июле 1969 года. Экипаж в составе Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза успешно преодолел расстояние от Земли до Луны. Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность спутника нашей планеты.





Ниже приведена видеозапись старта ракеты-носителя "Сатурн 5", доставившей астронавтов к Луне. Съемка велась специальными камерами со скоростью 500 кадров в секунду.